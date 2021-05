Die Akademie für Gesundheitswirtschaft des Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrums RSG Bad Kissingen bietet seit zwei Jahren die berufspädagogische Weiterbildung "Praxisanleitung in der Pflege" an. Im Bildungsbereich der Pflege ist deutlich zu erkennen, wie die Erwartungen sowohl an die fachliche als auch an die persönliche Kompetenz der Mitarbeiter/innen in dieser Berufsgruppe kontinuierlich steigen, so der RSG-Geschäftsführer Dr. Matthias Wagner. Dabei gilt es, Freude am Pflegeberuf zu erhalten und Begeisterung bei Nachwuchskräften zu schaffen. Vor nunmehr zwei Jahren ist Markus Staubach mit seinem Dozenten-Team nach Auflösung des Fördervereins Gesundheitszentrum Bad Kissin­gen an die Akademie für Gesundheitswirtschaft des RSG Bad Kissingen gewechselt. Seitdem erweitert die Zusammenarbeit das Bildungsangebot für den Pflegebereich. Die Weiterbildung "Praxisanleitung in der Pflege" unter der fachlichen Leitung von Dr. Karin Webert und Markus Staubach wird gemäß den dafür geltenden Richtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) durchgeführt. Mit dem Start des aktuellen Durchgangs ist nun der offizielle DKG-Anerkennungsbescheid erteilt worden. Die Nachfrage nach dieser Qualifizierung ist hoch. Bereits am 22. November 2021 wird ein weiterer Kurs in Bad Kissingen beginnen. Infos gibt es im RSG Bad Kissingen, Sieboldstraße 7, Tel.: 0971/723 60, anfrage@rsg-bad-kissingen.de sowie unter www.rsg-bad-kissingen.de.