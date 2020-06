Das laute Weinen eines Kindes löste am Dienstagabend (23.06.2020) einen Polizeieinsatz in Bad Kissingen aus. Gegen 23.15 Uhr alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie ein kleines Mädchen weinen hörten, das sich nicht mehr zu beruhigen schien. Laut Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken, trafen die Beamten am Einsatzort auf die 42-Jährige Mutter des Kindes.

Die Frau war sichtbar betrunken und nicht mehr in der Lage, sich um ihre Tochter zu kümmern. Das 2-jährige Mädchen saß derweil in einem Kinderwagen.

Mutter greift Polizisten an: Sie war zu betrunken, um sich um ihr 2-jähriges Kind zu kümmern

Wegen des Zustandes der Mutter wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Die Beamten führten vor Ort außerdem einen Atemalkoholtest durch: Die 42-Jährige erreichte über zwei Promille.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Frau jedoch zunehmend aggressiv. Sie ging auf einen Beamten los und schlug ihm ins Gesicht, ein anderer Polizist wurde von ihr getreten. Beide Beamten wurden dabei leicht verletzt.

Die 2-Jährige wurde in die Obhut ihres Vaters gegeben - ihre Mutter musste die Nacht in Haft verbringen. Die 42-Jährige erwartet nun einen Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das zuständige Jugendamt wurde ebenfalls informiert, um zu überprüfen, ob ein Fall der Kindeswohlgefährdung vorliegt.

Seit Beginn der Corona-Krise häufen sich die Fälle von Kindeswohlgefährdung: Die Jugendämter in Franken mussten zahlreiche Kinder mit Ausnahmegenehmigungen aus ihrem Zuhause holen.