Wein und Tapas - was für ein Genuss! Dazu kommt noch ein außergewöhnlich stilvolles Ambiente: Seit Pfingsten bereichert die Weinmanufaktur von Kathrin Baier-Buttler (44) die Gastronomie-Szene der Kurstadt. Mit der Verlegung ihres Hammelburger Weinwerks an die Promenade hat Bad Kissingen nun seine erste Winzerei. Die neue "Weinmanufaktur" bewirtet ihre Gäste ohne Ruhetag täglich ab 14 Uhr.

Mit seiner schwarzen Kuppel sticht das als Einzeldenkmal geschützte Gebäude inmitten der Promenade schon seit 1873 hervor. Edel ist auch die Vielfalt aller Weine, die nun das Hammelburger Weinwerk aus eigenem Anbau nicht nur in seiner neuen Weinmanufaktur ihren Gästen zur Verkostung anbietet, sondern deren Verarbeitung von der Anlieferung der Trauben bis hin zur Abfüllung in Flaschen dort auch zu erleben ist.

Die Aufgabe, Gastronomiebetrieb und Winzerei in diesem Gebäude zu ermöglichen, stellte Ehemann und Architekt Stefan Buttler (54), Inhaber des Architekturbüros Planwerk (Würzburg), vor große Herausforderungen. "Die Kuppel ist ein Wahrzeichen im Rosengarten, das viele kennen", ist sich Inhaberin Baier-Buttler bewusst. Deshalb wurde sie erstmals seit Bestehen generalsaniert, abgedämmt und mit neuen Blechen belegt. Direkt darunter reifen nun im zweiten Obergeschoss die edlen Tropfen des Weinwerks in großen Edelstahltanks und jeweils 225 Liter fassenden, hölzernen Barrique-Fässern. "Unser Weinkeller ist unter dem Dach", amüsiert sich die 44-Jährige. Einen üblichen Keller unter dem Gebäude kann es wegen des Quellwassereinzugsgebietes nicht geben.

Um die Last tragen zu können, musste die Statik des Hauses neu berechnet und eine tragfähige Zwischendecke eingezogen werden. Natürlich wurde das gesamte Gebäude - drei Geschosse, 550 Quadratmeter - generalsaniert, zweckdienlich entkernt und völlig neu strukturiert. Jetzt präsentiert sich die Weinmanufaktur in rustikalem Industrie-Design. So zeichnet sich die Bar im Erdgeschoss vor allem durch wieder die freigelegten, an einer Stelle sogar durchbrochenen Bruchsteinwände aus. Inhaberin Baier-Buttler hat auch die 1952 hergestellten Wirtshausstühle eigenhändig aufgearbeitet und in mattem Schwarz lackiert, während die Eichentreppenstufen im elterlichen Sägewerk hergestellt wurden.

Bis zu 80 Sitzplätze bieten die Bar im Erdgeschoss und der durch eine neue stählerne Wendeltreppe verbundene Raum im ersten Obergeschoss. Er eignet sich vor allem für gesellige Weinproben oder Familienfeiern, zumal bei gutem Wetter auch die Dachterrasse (40 Plätze) mit ihrer Aussicht auf Rosengarten und Regentenbau genutzt werden kann.

Auch die Außenterrasse auf der Promenade bietet bis zu 40 Gästen Platz. Nicht nur erlesene Weine, sondern auch das ausgefeilte Angebot an fränkischen Tapas kommt bei den Gästen gut an. "Wir haben uns spezielle Leckereien ausgedacht, kombiniert aus fränkischen und südländischen Zutaten."

Das Besondere der neuen Weinmanufaktur von Betriebswirtin (DH) Kathrin Baier-Buttler ist vor allem, dass die Gäste bei der Weinproduktion zuschauen können, die im rückwärtigen Teil des Erdgeschosses hinter gläsernen Schiebewänden untergebracht ist.

Weinwerk-Weinmanufaktur, Balthasar-Neumann-Promenade, 97688 Bad Kissingen, Reservierung unter Tel.: 0971/71878737 oder per E-Mail: weinmanufaktur@weinwerk-hab.de; www.weinwerk-hab.de/weinmanufaktur; geöffnet ist Montag bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr

Sigismund von Dobschütz