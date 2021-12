Dieter Eisenberg und Kerstin Bettine müssen mit einer psychischen Erkrankung leben. Tägliche Herausforderungen: den Alltag meistern, einen Tagesrhythmus aufrecht halten, die Wohnung nicht vernachlässigen.

40 Jahre mit Schizophrenie

Dieter Eisenberg hat Schizophrenie: Eine Krankheit, die seine Sinne benebelt und zu Wahnvorstellungen führt. Bemerkbar gemacht hatte sich das 1984 in seinem Studium. "Seitdem mache ich mit der Krankheit rum", erzählt der Bad Bockleter. Er gehört schon fast zum Inventar der Tagesstätte der Diakonie in Bad Kissingen. Seit zwölf Jahren ist er dort.

Depression: Durch Totalzusammenbruch die Wohnung verloren

Auch Kerstin Bettine ist täglich in der Tagesstätte zu sehen. "Ich habe Depression", sagt sie. Das habe schon in meiner Kindheit angefangen. "2015 hatte ich so einen Totalzusammenbruch gehabt. Mir ging es damals so dermaßen schlecht, dass ich mich um nichts mehr gekümmert habe. Ich habe dadurch auch meine Wohnung verloren", berichtet sie. Mittlerweile hat sie wieder eine eigene Wohnung. Seit fünf Jahren geht sie in der Tagesstätte ein und aus. "Für mich persönlich hat sich viel verbessert."

Keine Arbeit möglich

Zu ihrem Schicksal kommt noch ein Problem, das sie mit vielen psychisch Kranken teilen: Ständiger Geldmangel. Arbeiten ist für die meisten nicht möglich. Dazu kommt, dass sie oft Schwierigkeiten haben, mit Geld umzugehen. Ein Gutachter habe Kerstin Bettine schon mehrmals erklärt: "Die Illusion, wieder arbeiten zu können, brauche ich mir gar nicht geben." Auch Dieter Eisenberg konnte seit seinem Studium kaum einen Job machen.

"Ich hab nur eine kleine Rente und von der Grundsicherung ein bisschen"

Ihre Krankheit und die starken Medikamente lassen es nicht zu. "Ich hab nur eine kleine Rente und von der Grundsicherung ein bisschen", sagt Dieter Eisenberg. Damit ist er nicht alleine in der Einrichtung - so geht es vielen. "Große Sprünge kann man damit nicht machen. Man muss halt lernen, mit wenig Geld auszukommen. Man muss auf vieles verzichten können", sagt er. Es zerbricht einem fast das Herz, diesen gebrochenen Menschen zuzuhören und zu wissen: Sie haben kaum eine Möglichkeit, aus dieser Lage zu kommen. Ihre psychische Erkrankung können sie nicht einfach ablegen.

Neue Matratze durch Spenden

Daher sind die Spenden der Weihnachtshilfe, die einen großen Teil aller Spenden an die Diakonie ausmachen, für sie sehr wichtig. Damit kann die Diakonie den Menschen bei akuten Problemen oder auf längerfristiger Basis helfen, wofür sonst kein Geld da wäre. "Ich bin schon öfter unterstützt worden, wenn es mal eng wurde. Und ich bin froh, dass es das gibt", sagt Eisenberg. Er kann nun wieder auf neuem Untergrund schlafen: "Da hab ich mich gefreut. Matratze, Gestell und Überzüge!" Er selbst hätte sich das nie leisten können.

Kerstin Bettine bekommt keine Grundsicherung und müsste daher ihr Mittagsessen in der Tagesstätte selbst zahlen. Das kostet normal 2,32 Euro pro Tag. Durch die Weihnachtshilfe bleibt ihr diese Sorge erspart. Dazu bekommt sie Lebensmittelgutscheine, mit denen sie Einkäufe erledigen kann.

Tagesstätte der Diakonie: Beschäftigung, Therapie und soziale Kontakte

In der Tagesstätte der Diakonie treffen die beiden andere Menschen aus dem Landkreis, die wegen ihrer psychischen Erkrankung sonst nur zu Hause wären. Die Einrichtung soll helfen, einen Tagesrhythmus beizubehalten und Kontakte zu anderen zu knüpfen, anstatt zu Hause zu vereinsamen. Dort sind sie rund vier Stunden am Tag und töpfern, häkeln, malen, machen Holzarbeiten oder lösen einfach Rätsel. Leiter Jürgen Wolfer sagt: "Unter Anleitung sind sie auch mal im Küchendienst. Planen, raus gehen und Einkaufen, Schnippeln gehört da dazu."

Psycho-soziale Beratungsstelle: Erster Anlaufpunkt

Bei Anastasia Iljin und ihrem Team kommen die meisten Menschen zum ersten mal mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Diakonie in Bad Kissingen in Kontakt. Dort rufen Menschen an, die in einer Krise stecken, die Freude am Leben verloren haben, aber auch Angehörige, die sich Sorgen machen und Möglichkeiten der Unterstützung suchen. Manche Menschen betreut Iljin schon mehrere Jahre. Einigen helfen Gespräche oder Gruppensitzungen, andere vermittelt sie extern an Schuldner- oder Suchtberatung, in anderen Fällen aber auch intern an die Tagesstätte oder das betreute Wohnen der Diakonie.

Betreutes Wohnen: zusammen den Alltag meistern

Im Bereich betreutes Wohnen kommen Peter Martl und sein Team zu den Menschen nach Hause und unterstützen sie im Alltag. Sei es schnell überfordernde Papierarbeit mit Behörden oder Krankenkassen, oder einfach der Abwasch, der sonst tagelang liegen bleiben würde. "Hilfe zur Selbsthilfe" nennt Peter Martl das. Er meint: "Wir putzen nicht für sie, sondern helfen ihnen, dass sie es selbst machen können"