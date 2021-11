Zum 25. Mal findet heuer das Spendenprojekt "Weihnachtshilfe" der Saale-Zeitung statt. Das Geld wird für Menschen aus dem Landkreis gebraucht, die in eine Notlage geraten sind. In den kommenden Wochen besuchen wir vier Hilfsorganisationen in Bad Kissingen und stellen Schicksale von Menschen vor. Mit Ihren Spendengeldern der letzten Weihnachtshilfe oder dem Geld, was in diesem Jahr zusammenkommt, wird oder wurde diesen Menschen und vielen anderen geholfen. Die Spendengelder nutzen die Organisationen für das, was über ihre eigentlichen Möglichkeiten hinausgeht.

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie ist eine Beratungsstelle für psychisch kranke und behinderte Menschen, oder von einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen. Ebenso richtet er sich an Angehörige. Hier gibt es vier verschiedene Bereiche: Erster Anlaufpunkt ist die Beratungsstelle, an die sich psychisch Kranke oder deren Angehörige wenden können. Auch Hausbesuche sind möglich.

Der zweite Bereich: "Die Tagesstätte, wo die Menschen mindestens vier Stunden am Tag bei uns beschäftigt sind", sagt Jürgen Wolfer, der die Tagesstätte leitet. Hier kommen sie auf andere Gedanken, treffen andere und können sich austauschen.

Dritter Bereich ist das Einzelbetreute Wohnen, wo die Menschen zu Hause Unterstützung bei ihrem Alltag bekommen, den sie alleine nicht mehr stemmen können. Zuletzt gibt es noch die Soziotherapie, bei der psychisch Kranke ärztliche Hilfe bekommen. Die Coronazeit gehe "an die Nieren", vor allem Ängste wurden stärker, so Wolfer.

Solwodi steht für Solidarity for Women in distress, also Hilfe für Frauen in Not. Die Organisation hilft und berät Opfer von Zwangsprostitution oder Menschenhandel; geflüchtete, ausgebeutete oder missbrauchte Frauen. Solwodi hilft ihnen bei ausländer- oder sozialrechtlichen, aber auch persönlichen Problemen.

Auch sie hat Corona stark getroffen. "Viele Behörden waren im Lockdown, die Kommunikation war oft schriftlich. Die Frauen waren wegen der Behördensprache oft überfordert", erzählt Renate Hofmann, Leiterin von Solwodi. Zudem waren manche in Quarantäne oder Isolation: Bei nur einem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft sei das eine große Belastung für die Frauen und die Kinder gewesen.

Im Sozialen Beratungsdienst der Caritas beraten Gabriele Morath und ihr Team Menschen aus dem Landkreis, die aus verschiedenen Gründen Hilfe brauchen. Beispielsweise, wenn sie in finanziellen Schwierigkeiten sind, Informationen zu Sozialleistungen brachen, mit Behörden nicht zurecht kommen, Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen haben oder im Augenblick einfach nicht weiter wissen.

Im persönlichen Gespräch mit den Menschen bieten sie Beratung über Sozialleistungen, sie unterstützen bei Anträgen und Behördengängen, aber vermitteln auch direkt finanzielle Hilfen, Kleider oder gar Möbel. Kurzum: Gabriele Morath ist dafür da, Menschen in Krisen Mut zu machen, mit ihnen gemeinsam kleine Konflikte anzugehen, die aber für die Betroffenen große Hindernisse darstellen. Und ihnen Selbstvertrauen zu verleihen, damit sie selbst ihr Leben meistern können.

Die Kidro (Kissinger Drogenhilfe) ist für Menschen da, die eine Suchterkrankung haben, einen Schicksalsschlag erlitten haben, oder Probleme zu Hause haben. Die Coronapandemie trifft viele hart, die Regelungen seien für diese Menschen kaum einzuhalten, sagt Leiter Christian Fenn. In diesem Jahr seien sie besonders auf Hilfe angewiesen.

Hilfestellung gibt die Kidro vor Ort in der Wärmestube, wo es etwas zu Essen für wenig Geld gibt. Dazu gehört die Kleiderkammer. Die Drogenhilfe hilft Suchtkranken oder gefährdeten Menschen im Alltag, bei Behördengängen oder Arbeitssuche.

Das Kissinger Integrationsprojekt (KIP) versucht, Menschen wieder an eine Arbeit und einen normalen Tagesrhythmus zu gewöhnen. Das Möbellager SoFa (SOzial und FAir) bietet gebrauchte Möbel. Ein Sportangebot soll zudem Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft inkludieren.

SPENDENKONTEN:

• Caritas

DE75 7935 1010 0008 2381 07

• Kidro

DE05 7935 1010 0000 0335 55

• Solwodi

DE73 7906 5028 0005 7260 50

• Diakonisches Werk

DE48 7935 0101 0000 0025 35

Verwendungszweck:

Weihnachtshilfe Saale-Zeitung