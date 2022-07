Da gab es so einiges zu feiern: In der Pfarrkirche St. Kilian wurde mit Pater Sony ein Festgottesdienst zu Kiliani, dem Kirchenpatrozinium zum Gedenken der Frankenapostel gefeiert. Da auch das 125-jährige Bestehen des St. Johannisvereins Nüdlingen mit einem Jahr Verspätung gewürdigt werden sollte, beteiligte sich das Personal aus dem Haus für Kinder Nüdlingen an der Gestaltung des Gottesdienstes. Viele Familien kamen der Einladung nach und nahmen am Gottesdienst teil.

Pater Sony segnete im Anschluss an den Festgottesdienst die Gedenktafel, die vom KAB Ortsverband gestiftet wurde. Angebracht wurde die Gedenktafel am 1927 erbauten Kindergartengebäude. Sie soll von nun an daran erinnern, dass in diesem Haus bis 1948 die Erlöser Schwestern aus Würzburg wirkten. Von 1948 bis 2007 waren es die Ordensfrauen der Salvatorianerinnen aus Horrem.

Das bei den Nüdlinger Bürgern sehr geschätzte Wirken der Ordensfrauen beschränkte sich nicht nur auf den Kindergarten, beziehungsweise die frühere Kinderbewahranstalt, wie es hieß, sondern auch auf die ambulante Krankenpflege, die Kirchenpflege sowie Religions- und Handarbeitsunterricht in der Volksschule. Das christliche Wirken im Kindergarten stand immer unter der Trägerschaft des St. Johannisvereins, wie Oskar Hein, der Vorsitzende der KAB, am Ende des Festgottesdienstes in einer Ansprache informierte.

Nach dem Festgottesdienst und der Segnung standen die Kinder aus der Kindertagesstätte im Mittelpunkt. Zwei Jahre schon konnte das traditionelle Kindergartenfest am ersten Juliwochenende nicht stattfinden. Die Familien hatten sich eine Darbietung ihrer Kinder gewünscht, und die gab es dann auch: Dabei ging es um einen Regenbogen, denn vor einem Jahr hatte man sich dazu entschieden, die Gruppen des Kindergartens und im Hort nach den Farben des Regenbogens zu benennen.

Überhaupt zog sich die Thematik des Regenbogens durch die gesamte Veranstaltung. Bereits im Gottesdienst nahm Pater Sony immer wieder Bezug zum Regenbogen und seiner Bedeutung als Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Alle Kinder standen unter dem von ihnen gemalten Regenbogen und sangen mit Begeisterung ihr Lied vom Regenbogen. Danach gab es noch nach mehreren Jahren Pause eine Wiederauflage des hauseigenen Raps, bei dem alle Kinder von der Krippe bis zum Hort mitwirkten. Der Elternbeirat hatte für Essen und Getränke gesorgt, was gerne angenommen wurde.