Insekten sind an Artenreichtum kaum zu überbieten - doch ihre Vielfalt nimmt seit Jahrzehnten ab. Es gilt, ihnen Lebensräume zu erhalten oder auch wiederzubeschaffen. Für die Stadt Bad Kissingen sind der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Schutz der Umwelt wichtige Ziele. Daher pflegt sie einen Teil ihrer Grünflächen seit längerem extensiv: die Flächen bleiben weitgehend naturbelassen und werden nur zweimal im Jahr gemäht. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung die Presse.

Auf diesen Grünflächen würden Lebensraum und Nahrung auch für gefährdete Insektenarten erhalten, sie bilden die Grundlage für die ökologische Vielfalt. Und die Stadt arbeite kontinuierlich daran, weitere kommunale Flächen in diesem Sinne umzugestalten, heißt es weiter.

So wurde 2014 damit begonnen, Straßenbegleitgrün und Verkehrsinseln zu einfachen Rasenflächen umzugestalten und stattdessen mit insektenfreundlichen Blühpflanzen zu bestücken. In diesem Jahr beteiligte sich Bad Kissingen außerdem an einem Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Beim sogenannten "Blühpakt Bayern" konnten sich alle Kommunen im Freistaat um einen Zuschuss für Aktionen bewerben, die insbesondere gefährdeten Insektenarten Lebensraum bieten.

Die Bewerbung war erfolgreich: Ende März 2022 erhielt die Stadt den Bescheid, dass Bad Kissingen zu den 100 blühenden Kommunen Bayerns gehört. Wegen der Qualität des vorgestellten Projekts, seiner naturschutzfachlichen Eignung und seines Entwicklungspotenzials erhalte die Stadt eine Förderung in Höhe von 5000 Euro, teilt die Verwaltung mit.

"Wir gehören zu den 100 blühenden Kommunen in Bayern - eine tolle Auszeichnung für den allerorts sichtbaren ökologischen Ansatz, den wir in Bad Kissingen auf unseren Flächen verfolgen", sagt dazu Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.

Nach einem Treffen mit der Blühpakt-Beraterin Ines Stark von der Regierung von Unterfranken Anfang Mai konnte die Stadt Bad Kissingen mit der Umsetzung des Projekts beginnen. Am Nordring tauscht sie auf rund 50 Quadratmetern das Straßenbegleitgrün aus. Dafür wird die bisherige Bepflanzung aus einfachen Bodendeckern gerodet und stattdessen eine heimische Wildkräutermischung angesät. Schon bald wird hier ein artenreicher Kräuterrasen blühen.

Auf der nahegelegenen Rasenfläche in der Wendeschleife an der Spitzwiese hat die Stadt bereits den schlichten Rasen in eine Wildstaudenfläche mit Zwiebelpflanzen umgewandelt.

Auch im Stadtteil Albertshausen wird die Stadt Bad Kissingen aktiv: Im Münzweg wird die Rasenfläche des Straßenbegleitgrüns in eine Blumenwiese verwandelt. In der Straße Rosenäcker wird die Bepflanzung der Bauminseln insektenfreundlich umgestaltet: Hier wird der Bewuchs aus Rotdorn, Bodendeckern und Kleingehölzen komplett entfernt. Außerdem werden die Pflasterflächen in den Verkehrsinseln zugunsten größerer Pflanzflächen zurückgebaut. Stattdessen wird die Stadt hier zehn neue Klimabäume, jeweils ergänzt durch eine ökologisch wertvolle Staudenmischung pflanzen. Bereits im Herbst 2022 werden die Bäume stehen und die Stauden und Zwiebeln gesetzt sein, kündigt die Stadt an.

Die naturnahe Bewirtschaftung von Grünflächen gewinne nicht nur bei der Stadt Bad Kissingen an Bedeutung. Der Rückgang der Insektenvielfalt sei enorm. Um diesen negativen Trend entgegenzuwirken, könne jeder einzelne etwas tun: Zum Beispiel seltener mähen. Die Stadt Bad Kissingen hat alle Aktionen zum Thema Umwelt, Grün und Natur unter dem Dach des "Naturversums"" zusammengefasst: #naturversum.