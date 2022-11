Die Rotdornbäume im Bereich Rosenäcker in Albertshausen sind gefällt worden. Ihre Krone war lückig, es gab kaum Zuwachs und keine Blätter, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Bad Kissingen. Als Folge seien schädliche Pilze aufgetreten , die zu frühzeitigen Laubfall führen und so den Baum weiter schwächen.

Krone zu niedrig

Ein weiteres Problem der Rotdornbäume sei der niedrige Kronenansatz, das heißt, das sogenannte Lichtraumprofil über der Fahrbahn, das 4, 5 Meter hoch sein sollte, könne nicht hergestellt werden, erklärt die Stadt in ihrer Meldung weiter. Schließlich reagierten Rotdornbäume empfindlich auf Trockenheit und Streusalz und seien somit für diesen Standort nicht geeignet.

Stattdessen werden zehn neue Bäume gepflanzt. Geplant sei die Thüringsche Mehlbeere mit einer Staudenunterpflanzung unter anderem mit Lavendel, Astern und Taglilien. Das ganze laufe im Rahmen des Projektes Blühpakt Bayern.

Des Weiteren werde die Grünfläche am Münzweg überarbeitet. Der Zugang zum Bildstock werde gerichtet und die Pflanzfläche ergänzt. In die Mähfläche werde zusätzlich gebietsheimisches Blühstaudensaatgut eingebracht, um die Artenvielfalt zu erhöhen und ein vielfältiges Nahrungsangebot für Insekten zu schaffen, heißt es aus dem Rathaus.