Aus allen Ecken der Region erreichen die osthessische Polizei Meldungen, dass Männer aus einem weißen Kastenwagen Pferde auf Koppeln fotografieren. Pferdebesitzer organisieren sich in großen Whatsapp-Gruppen, um sich über neue Entwicklungen auszutauschen. Auch ein Foto des beobachteten Fahrzeugs wurde verbreitet.

Zwei solche Gruppen hat die Besitzerin eines Reitstalls im Landkreis Fulda gegründet. Sie möchte namentlich nicht genannt werden. 300 Pferdebesitzer aus der Region gehören den Gruppen bereits an. "In Osthessen gibt es viele Pferdebesitzer. Alle sind in Aufruhr. Sie fragen sich, warum man Pferde fotografiert, wenn man nachher nicht etwas mit ihnen vorhat - was auch immer." Naheliegend sei die Sorge, dass die jetzt fotografierten Pferde später gestohlen werden. Bislang sei kein Pferd gestohlen und keines verletzt worden. Das könne sich aber schnell ändern. Die Pferdehof-Besitzerin hat an ihrem Hof Kameras und Alarmanlagen aufgehängt. Nachts fährt sie Patrouille. "Wir fragen uns, wie lange wir das durchhalten können", sagt sie.

Sorgen machen sich auch die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Haunetal, die Pferde in der Johannisaue stehen haben. "Die Angst ist deutlich zu spüren", berichtet Vorsitzende Kornelia Klinkert. "Wir rüsten gerade auf und installieren Überwachungskameras. Wir hoffen, dass das abschreckt." Besorgt sind auch die Pferdebesitzer, deren Tiere in Schloss Fasanerie stehen. "Wir sind alle noch sehr viel aufmerksamer geworden", berichtet Angela Fröhlich, Vorsitzende des Reitclubs Fulda.

Eine Polizeistreife hat am Dienstag bereits einen Van kontrolliert und die Personalien von Fahrer und Beifahrer überprüft. "Aufgrund solcher Kontrollen kommen wir in unseren Ermittlungen weiter. Das Ergebnis der Kontrolle fließt in unsere Ermittlungen ein", sagte Patrick Bug von der Polizeipressestelle in Fulda. Details nannte er nicht.

Er bat die Pferdebesitzer zur Wachsamkeit und zur Besonnenheit. "Über die sozialen Medien werden zum Teil Nachrichten verbreitet, die schlicht nicht zutreffen. Man sollte nicht alles glauben, was geschrieben wird. Vertrauen Sie seriösen Medien", bat Bug.

Die Polizei bleibe wachsam. Wie in den vergangenen Tagen wurden der Polizei auch am Wochenende Personen gemeldet, die sich an Pferdekoppeln aufhielten und dort Tiere fotografierten, berichtet die Polizei in Fulda. Sie habe Fahrzeuge und Personen festgestellt und kontrolliert.

"Dabei haben sich bislang keine konkreten Anhaltspunkte ergeben, die auf einen bevorstehenden Diebstahl hindeuten. Generell sind dem Polizeipräsidium Osthessen aktuell keine Fälle von Pferdediebstählen bekannt geworden", äußert die Pressestelle. Die osthessische Polizei sei jedoch weiter sensibilisiert und gehe entsprechenden Hinweisen nach, versichert Bug. Zu einem ähnlichen Fall war es Anfang Juni in Motten gekommen (wir berichteten).

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich von Stallungen oder Koppeln machen, werden auch weiterhin gebeten, sich unverzüglich mit der nächsten Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen.