Die Linden entlang des Parkplatzes in Bad Bocklet mussten gefällt werden. Darüber informiert die Marktgemeinde Bad Bocklet in einem Schreiben an die Presse. Auch wenn der Eindruck einer kleinen Allee, wenn man zu Bad Bocklet rein fährt, stets ein schönes Bild abgegeben hat, habe es man nicht verantworten können, die Bäume noch länger stehen zu lassen.

Bereits seit 2019 sei der Pilzbefall der Bäume am Parkplatz in Bad Bocklet bekannt und unter Beobachtung gewesen. Wie sich bei der aktuellen jährlichen Baumkontrolle herausgestellt habe, seien die Linden von dem Pilz mittlerweile bereits soweit befallen gewesen, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Für die Verkehrssicherungspflicht am Parkplatz sei die Gemeinde Bad Bocklet zuständig.

"Natürlich werden wir neue, gesunde Bäume pflanzen", erklärt Bürgermeister Andreas Sandwall. Zunächst wird jedoch der bereits stark beschädigte Gehsteig zwischen Parkplatz und Straße zurückgebaut und ein behindertengerechter Übergang eingerichtet. So können Besucher künftig barrierefrei vom Parkplatz in den Kurgarten gelangen.