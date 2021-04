Das hiesige Impfzentrum war zwei Tage zu, während andere Landkreise wie Passau viel besser vorankommen. Die Stadt an der Donau hat mittlerweile sogar schon die Impfpriorisierung aufgehoben. Grund für die unterschiedliche Impfgeschwindigkeit ist die unterschiedliche Verteilung des Impfstoffes. Diese richte sich innerhalb Bayerns zuerst einmal nach der Anzahl der Einwohner in den Regierungsbezirken, sagt eine Sprecherin des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

"Seit Ende Februar sind zudem Sonderzuweisungen an Grenzlandkreise und Hochinzidenzgebiete erfolgt." Diese Sonderzuweisungen seien ausschlaggebend für die unterschiedlichen Impfquoten. Das Landesamt für Gesundheit Bayern ordnet den Regierungsbezirken die Impfstoffmengen zu. Dort müssen die Koordinatoren die Impfstoffmengen unter den Landkreisen verteilen.

Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Regierung von Unterfranken, sagt: "Wir verteilen den Impfstoff rein nach Bevölkerungsproporz." Theoretisch könnten die Regierungsbezirke die Impfstoffe jedoch auch anders verteilen, beispielsweise mit Sonderbedarfen für Krankenhäuser, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Verspätete Lieferungen

Dass das Impfzentrum in Bad Kissingen für zwei Tage geschlossen war, hat laut dem Ministerium folgenden Hintergrund: "Aufgrund der unterschiedlichen Lieferungen der Impfstoffe und zum Teil verspäteter Lieferungen durch die Hersteller kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass ein Impfzentrum vorübergehend an gewissen Tagen keine Impfungen anbietet und die Impfungen auf bestimmte Tage bündelt."

In dieser Woche habe es eine geringere Lieferung von Biontech gegeben, Moderna kam verspätet. In der kommenden Woche würden jedoch wieder mehr Impfdosen an die Impfzentren ausgeliefert, heißt es aus dem Ministerium.