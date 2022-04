Die Schüler der 1. und 2. Klasse der Grundschule Bad Bocklet waren zu Besuch im Wertstoffhof in Aschach. Nachdem Sie von Steinach nach Aschach gewandert waren, wurden die vier Klassen von Bürgermeister Andreas Sandwall begrüßt.

Er erklärte den Kindern im Wertstoffhof in Aschach die Grundzüge der Mülltrennung, wie es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde heißt. Vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister war er nämlich Leiter der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft des Landkreises Bad Kissingen, was ihm beim Beantworten der zahlreichen Fragen der Kinder zu Gute kam. Daher war es ihm ein besonderes Anliegen, die Kinder persönlich durch den Wertstoffhof zu führen. Unter anderem wurden Fragen wie "Wie entsorge ich eine Energiesparlampe?" über "Wohin kommen Batterien?" bis hin zu "Was kommt alles in den Gelben Sack?" geklärt.

"Kinder entwickeln die größte Aufmerksamkeit für Dinge, von denen sie direkt umgeben sind. Dinge, an die sich Erwachsene längst gewöhnt haben und kaum noch bemerken. Deshalb sind Kinder besonders gut zu motivieren, wenn es um die Belange des Umweltschutzes geht", erläuterte Bürgermeister Andreas Sandwall.

Nachdem alle Fragen beantwortet waren, durften sich die über 70 Kinder bei Wienerchen und Brötchen stärken, bevor es dann wieder mit dem Bus zurück in die Schule ging. Lehrerin Eva Beck versprach: "Wir kommen nächstes Jahr gerne wieder."