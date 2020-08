Von Drachen und Elefanten in den Aschachs Museum

Karl Graf von Luxburg lebte bis in die 1950er Jahre mit seiner Ehefrau Gräfin Carola auf Schloss Aschach, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Diplomat reiste er viel und konnte viele verschiedene Orte auf der Welt besuchen. Besonderen Gefallen fand er an Asien. Auf seinen Reisen dorthin erwarb er kostbares Porzellan, das er nach Aschach mitbrachte. Besonders interessant sind die Bilder und Dekore auf den Tellern und Vasen: Oft erzählen sie spannende Geschichten. Nach einem Blick in die neue Ausstellung im Graf-Luxburg-Museum versuchen sich die Kinder als Porzellanmaler und bemalen einen Teller oder eine Tasse mit (asiatischen) Mustern.

Anmeldung

Um eine Anmeldung unter Tel.: 09708/7041 8820 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de wird gebeten. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf acht Kinder begrenzt. Bei hoher Nachfrage wird das Programm noch einmal von 14 bis 16 Uhr angeboten. Es gelten die allgemeinen Corona-Regelungen wie Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Covid-Erkrankte, Kontaktpersonen, Personen aus Risikogebieten oder mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen.