Der "böhmische Abend" der Poppenhäuser Musikkapelle war ein Fest für die Freunde der Blasmusik. In der voll besetzten Hegler-Halle erklangen Polka, Märsche und Walzer im Stile der böhmischen und mährischen Tradition. Unter der Leitung von Florian Bauer spielten rund 40 Musikanten aus der Nachbargemeinde auf.

Seit einigen Jahren hat sich die Musikkapelle aus Poppenhausen einen guten Ruf im Bereich der böhmischen Blasmusik erarbeitet und zählt neben dem Orchester aus Hergolshausen zu den besten in diesem Bereich. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Wilhelm-Hegler-Halle gastierten die Musikanten nun zum zweiten Mal. Denn die Werntalhalle ist noch nicht gerüstet für Veranstaltungen dieser Größenordnung, sollte aber 2023 nach der abgeschlossenen Sanierung wieder zur Verfügung stehen.

Polka-Klänge aus Böhmen und Mähren

Mit dem P.O.S. Marsch eröffnete die Kapelle den Abend, es schlossen sich sieben (geplante) Abschnitte an, in erster Linie mit Polka-Klängen aus Böhmen und Mähren. Die kurzen Pausen füllte Moderator Wolfgang Reichmann, den viele Gäste aus seiner Zeit bei "Heute im Stadion" kennen. Er lockerte die Stimmung mit Witzen auf, warb für alles, was irgendwie Fränkisch ist und forderte die Gäste zum Klatschen und Mitmachen auf. "Die letzte Runde" (eine Polka) war auch die letzte Runde des regulären Programms. (Nicht nur) Für die Gäste aus Österreich stimmten die Poppenhäuser das Stück Vogelwiese an, kräftig unterstützt vom Chor der Besucher.

Mit Zugaben erfüllte die Musikkapelle Poppenhausen den Wunsch vieler Gäste nach "Mehr Polka aus Böhmen.

Dirigent und langjährige Mitglieder geehrt

In der großen Pause ehrte der Nordbayerische Musikbund drei Musikanten: Dirigent Florian Bauer erhielt für seine 15 Jahre am Pult Nadel und Urkunde vom Verband und ein Präsent seiner Musiker. Manfred Länder, der Präsident des Nordbayerischen Musikbundes, und der Kreisvorsitzende Peter Geb zeichneten außerdem Hartmut Kuhn und Walter Faulstich für deren langjähriges Mitwirken aus. Yvonne Haas, die Vorsitzende des Poppenhäuser Musikvereins, lobte das Engagement der "alten Hasen" und bedankte sich im Namen der Musikanten.