Die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH hat einen virtuellen 3D-Heilwasser-Rundgang durch Bad Kissingen erstellt. Interessierte erhalten durch medial abwechslungsreich aufbereitete Informationen alles Wissenswertes zu neun Orten, an denen Heilwasser in Bad Kissingen vorkommt und eine wichtige Rolle spielt, teilte die Staatsbad GmbH in einer Pressemeldung mit. Der Heilwasserrundgang ist ab sofort online unter www.badkissingen.de/heilwasserrundgang abrufbar.

Ob in der Wandelhalle, am Runden Brunnen, am Gradierwerk, im Haus der Gesundheit, am Luitpoldsprudel alt, am Max-Brunnen, in der Kisssalis-Therme, am Kneippbecken Luitpoldpark oder im Luitpoldbad - Heilwasser ist im Bayerischen Staatsbad an verschiedenen Orten sichtbar und spielt seit jeher eine wichtige Rolle in Bad Kissingen. Nun können Interessierte sich bequem von Zuhause über dieses Thema informieren, denn die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH hat einen virtuellen 3D-Rundgang erarbeitet, der ausgewählte Highlights der Bad Kissinger Heilwasser darstellt und umfangreiche Informationen zu den unterschiedlichen Orten und deren Bezug zum Heilwasser gibt.

"Für Bad Kissingen als Gesundheitsstandort ist Heilwasser ein wichtiges Thema und spielt eine zentrale Rolle. Mit dem Heilwasserrundgang möchten wir Gästen und Einwohnern dieses natürliche Heilmittel digital erlebbar machen. Bereits vor der Anreise erhalten Gäste so medial ansprechend aufbereitete Informationen über unser Heilwasser und können sich Inspiration für ihren Urlaub holen", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Der virtuelle Rundgang beginnt mit einer Übersichtskarte von Bad Kissingen, auf der die verschiedenen Stationen aufgezeigt sind. Interessierte können zu neun Orten gehen, sich dort "umschauen" und dabei viele Hintergrundinformationen erhalten.

Beginnend mit der Nummer 1, der Wandelhalle, findet sich der Betrachter im Kurgarten wieder. Dort erhält er Informationen zur Staatsbad Philharmonie

Kissingen und kann sich virtuell in die Wandelhalle begeben. Hier werden die Entstehung und die unterschiedlichen Heilwasser erklärt. Natürlich sind an diesem Ort auch der Heilwasserausschank durch die Brunnenfrauen sowie das richtige Trinken wichtige Themen. Anschließend können weitere Orte wie der Max-Brunnen, der Runde Brunnen, das Gradierwerk, das Haus der Gesundheit, der Luitpoldsprudel alt, das Luitpoldbad und das Kneippbecken im Luitpoldpark sowie die Kisssalis-Therme besucht werden. Ob Videos, Bilder oder Texte - an jedem Ort finden sich spannende Informationen rund um das Thema Heilwasser in Bad Kissingen.

Aber wie entsteht überhaupt Heilwasser? Auch dieser Frage wird mit dem Animationsfilm "Der lange Weg des Wassers" beantwortet. Der Heilwasserrundgang ist online unter www.badkissingen.de/heilwasserrundgang abrufbar. Zudem sind weitere Displays aufbereitet, damit Interessierte vor Ort den Rundgang in der Tourist-Information Arkadenbau und am Runden Brunnen sehen und sich gleich ihr nächstes Ziel aussuchen können.