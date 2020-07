Vielfalt aus der Region

Ein Rundgang über den Bauernmarkt offenbart schon den Kleinsten die Vielfalt der Region. Wer erlebt, wie Essen aussieht, wie es zubereitet wird und auf einem schön gedeckten Tisch in netter Runde dann verspeist wird, bekommt eine ganz andere Beziehung zu dem, was auf dem Teller liegt als der, der bloß im Supermarkt kauft. Die vielen kleinen Schritte, die nötig sind, ein feines Essen zu gestalten, das fördert die Achtung vor der Natur - aber auch vor den Menschen, die das Essen produzieren und später zuhause zubereiten.

Viele der erwähnten Schätze sind in Hofläden zu finden, die meistens direkt am landwirtschaftlichen Betrieb angesiedelt sind. Was im Betrieb auf Feld, Wald und Flur wächst und gedeiht, wird hier frisch verkauft, weiterverarbeitet oder konserviert angeboten.

Mehr Saison geht nicht

Saisonaler geht es nicht mehr und regionaler sowieso nicht. Der Vorteil: Landwirte erhalten einen gerechten Lohn für die Arbeit, Ökolandwirte, die auf den Einsatz von Pestiziden verzichten und sich artgerechte Tierhaltung auf die Fahnen schreiben, pflegen Land und Vieh gleichermaßen. Während der Hochphase in der Corona-Krise hielten einige Läden ihre Türen erst einmal geschlossen, doch dann entwickelten findige Bauern für ihre Kunden den "Genuss zum Abholen".

Wertschöpfungskette

Regionale Speisen oder Gemüsekisten mitsamt den passenden Rezepten wanderten mit dem Namen des Kunden versehen zum Abholen in eine Box - so einfach kann es funktionieren.

Klar: Erdbeeren im Dezember, die gibt es hier nicht, es sei denn die Hausfrau (oder der Hausmann) sorgt im Sommer vor, püriert die feinen Früchte, friert sie ein oder zaubert leckeres Eis davon. Das holt im Winter den Sommer zurück. In der Rhön engagiert sich seit über zehn der Verein Dachmarke Rhön e.V. Er vernetzt Rhöner Betriebe entlang der gesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Für regional erzeugte Lebensmittel, die aus diesen Wertschöpfungsketten stammen und mit den Zielen des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön im Einklang stehen, vergibt der Verein Dachmarke Rhön das Qualitätssiegel Rhön "Qualität des Biosphärenreservats! Die Rhön".

Hofläden und landwirtschaftliche Direktvermarkter zählen nicht zu Supermärkten oder Discountern und sind auch keine Feinkost- oder Naturkostläden. 1989 wurde die bundeseinheitliche Marke "Einkaufen auf dem Bauernhof" von der gleichnamigen Fördergemeinschaft geschaffen und beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Fördergemeinschaft setzt sich für die Interessen der landwirtschaftlichen Direktvermarktung ein.

Frisches aus der Region

Sie beschließt die Nutzungsbedingungen für das Zeichen "Einkaufen auf dem Bauernhof", entscheidet über das Angebot zeichentragender Gemeinschafts-Werbemittel sowie über Aktionen des Gemeinschaftsmarketings auf überregionaler Ebene. Es gibt sie schon fast überall: Direktvermarkter und Vermarkter, die ihre regionalen Produkte anbieten. In regelmäßigen Abständen finden in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld Bauernmärkte statt. Hier gibt es garantiert Frisches aus der Region zum Teil aus ökologischer Landwirtschaft und auch aus konventionellem Landbau. Auf den Bauernmärkten gibt es viel zu entdecken: Flüssiges in Form von Edelbränden, Wein oder Säften.

Außerdem gibt es Brot, Eier, Fisch, Fleisch, Gemüse, Honig, Käse, Marmeladen, Nudeln, Obst, Salate oder Wurstwaren. Bioprodukte sind durch unterschiedliche Siegel gekennzeichnet, Öko-Bauern sind Verbänden wie Bioland, Demeter oder Naturland angeschlossen. Sie verpflichten sich dadurch sich an noch strengere Regeln zu halten als es das europäische Bio-Siegel vorschreibt.

Schonend hergestellt

Produkte aus ökologischer Landwirtschaft werden naturschonend hergestellt: Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger Wachstumsförderer oder Gentechnik? Fehlanzeige! Grundsätzlich gilt: Produkte aus der Region schonen das Klima und meistens auch den Geldbeutel. Die aktuellen Skandale in den (Groß-)-Schlachtereien, Massentierhaltung und insgesamt wenig transparente Wege machten den Ruf nach einer Änderung und Verbesserung der Lieferketten insgesamt aus. Enttäuscht zeigt sich die IHK Würzburg-Schweinfurt über die Entwicklungen in der Diskussion rund um ein Lieferkettengesetz. Nicht nur hinterfragt die Wirtschaftskammer die der Argumentation zugrundeliegenden Ergebnisse zweier Umfragen und deren Methodik, sondern verweist auf deutliche Wettbewerbsnachteile der produktions- und exportstarken deutschen Wirtschaft auf internationaler Ebene. Gleichzeitig appelliert sie an die Politik, Vertrauen in die Verantwortungsbereitschaft der heimischen Unternehmen zu fassen.

Verantwortungsvoll agieren

"Wir wissen von unseren Unternehmen, dass sie ihrer Verantwortung in zahlreichen Feldern - von Ökologie, über Arbeitsplatz bis hin zum Thema Lieferketten - bewusst sind und diese auch mit Nachdruck wahrnehmen", betont Dr. Sascha Genders, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt. Es sei schlichtweg falsch, wenn argumentiert werde, die Wirtschaft achte nicht auf menschenrechtliche Sorgfaltspflichten oder Umweltstandards.

Dem entgegen erkennen laut dem CSR-Experten immer mehr Betriebe, dass gerade in nachhaltigen Themen Geschäftschancen der Zukunft liegen. Umso sinnvoller sei es nun, auf eben diese marktwirtschaftlichen Anreize zu setzen, anstelle durch Verbote regulieren zu wollen. Eine gesetzliche Vorgabe wie sie im Rahmen eines Lieferkettengesetzes diskutiert werde, sei mit Blick auf die Potenziale wenig hilfreich.

Neben der grundsätzlichen Frage, ob es überhaupt einer gesetzlichen Regelung bedarf, betont die Wirtschaftskammer auch den erhöhten Bürokratieaufwand durch ein Lieferkettengesetz. "Auch wenn es sich lediglich um ein einziges Gesetz handelt. Wir reden seit Jahren davon, unseren Unternehmen doch einmal mehr Freiheit für das Tagesgeschäft zu lassen. Einen echten Abbau an Bürokratie schaffen wir aber nicht."

Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten sei es daher sinnvoll, jedes Mehr an Belastung zu vermeiden. Und auch wenn ein Lieferkettengesetz - je nach konkreter Ausgestaltung - zunächst nur bestimmte Unternehmen mit einer großen Mitarbeiteranzahl treffe, durch einen Kaskadeneffekt würden die Anforderungen an die vielen kleinen Betriebe und den Mittelstand weitergereicht.

Globales Thema

Die Sicherstellung von Standards in den internationalen Lieferketten kann aus Sicht der IHK nur durch globale Lösungen funktionieren: Solange sich andere Staaten nicht an die hierzulande ohnehin üblichen hohen Standards im Kontext der Unternehmensverantwortung halten, führen nationale Alleingänge zu internationalen Wettbewerbsnachteilen der Wirtschaft. Zudem führe ein Lieferkettengesetz dazu, dass Unternehmen aus Unsicherheit mutmaßlich ihr internationales Engagement hinterfragen.

Anja Vorndran/ihk