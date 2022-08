Kurz vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres im September sind noch viele Lehrstellen im Landkreis Bad Kissingen unbesetzt - bundesweit sind es nach Angaben der Agentur für Arbeit rund 20 Prozent, teilt das Landratsamt Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit. Die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region sind ebenso zahlreich wie vielfältig. Viele Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs, heißt es weiter.

"Die Auftragsbücher in den Betrieben sind voll und die Zukunftsperspektiven für junge Leute deshalb entsprechend groß", betont Landrat Bold. All jenen, die kurzfristig noch eine Lehre beginnen möchten, empfiehlt er den Ausbildungskompass: In diesem speziell für den Landkreis Bad Kissingen konzipierten und von der Wirtschaftsförderung herausgegebenen Kompendium sind Ausbildungsmöglichkeiten in der Region mit den entsprechenden Kontaktadressen übersichtlich aufgeführt. Zu nahezu allen Ausbildungsprofilen gibt es ferner einen Info-Film, der über einen QR-Code aufgerufen werden kann.

Check per Mausklick

Auf der Homepage kann auch ein Berufecheck durchgeführt werden: Dabei können die jungen User ihre Wunschbranche mit den eigenen Stärken und den bevorzugten Schulfächern kombinieren, um per Mausklick eine Auswahl der passenden Berufe zu finden. Auf diese Weise kann bereits eine Vorauswahl getroffen werden, welcher Beruf besonders gut zu den jeweiligen Interessenten passt. "Schneller und unkomplizierter können sich Berufseinsteiger nicht informieren und mit den Unternehmen in Kontakt treten", erklärt Wirtschaftsförderer Frank Bernhard. Die Lektüre sei alleine deshalb schon spannend, weil darin auch viele Lehrstellen für Berufe aufgeführt werden, von denen man nie gedacht hätte, dass es sie auch direkt vor der eigenen Haustüre gibt. "Beste Chancen also für einen Last-Minute-Treffer und einen vielversprechenden Einstieg ins Berufsleben", so Landrat Thomas Bold.

Zahlen Der Ausbildungskompass für den Landkreis Bad Kissingen in Zahlen:

• 91 verschiedene Ausbildungsberufe

• 112 Ausbildungsbetriebe

• 223 Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen

• 150 Praktikumsstellen

• 72 Ferienjobangebote

• 14 Teilzeitausbildungen

• elf duale Studienangebote

Wo gibt es ihn? In allen Rathäusern des Landkreises, im Landratsamt, bei der Agentur für Arbeit sowie bei der IHK und HWK kostenlos sowie im Internet unter ausbildungskompass.de red