Erneut hast sich der Neubürgerstammstich online getroffen. Die beiden Initiatorinnen Dr. Elisabeth Müller und Anita Schmitt hatten in den letzten Wochen dazu aufgerufen, gemeinsam eine Geschichte zu schreiben.

Satz für Satz ergänzten verschiedene Neubürger die Geschichte, die einen gemeinsamen Anfang hatten, teilen die beiden in einer Pressemeldung mit. Schon nach den ersten Einreichungen war klar, es wäre schade, wenn nur eine Geschichte sich entwickeln würde, sagt Schmitt. "So haben wir entschlossen, gleich drei Geschichten schreiben zu lassen", sagt Müller. Die Geschichten und weitere Gedichte und Texte sind online auf der Internetseite von Frau Schmitt zu finden.

Die schönen Dinge im Leben

Für die nächsten Wochen haben Müller und Schmitt eine neue Idee. Sie rufen auf, Glückssteine zu gestalten. Steine zu bemalen und diese dann auszulegen, ist nicht nur ein Trend, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die schönen Dinge im Leben. Die Idee ist, zu überlegen, wie könnte ich anderen Menschen eine Freude bereiten und zum Staunen bringen.

Anita Schmitt rät, sich Steine in der Natur, ob im Garten oder am Wegesrand bei einem Spaziergang zu suchen. Zu Hause werden die Steine gesäubert und getrocknet. Nun wird überlegt, was auf den Stein gemalt werden soll, es könnte ein Motiv oder ein Spruch sein, besinnlich oder lustig, sagt Schmitt.

Bemalt werden die Steine mit Acryl- oder Aquarellfarben, Wassermalfarbe, Bund- und Filzstifte. Wenn das Gemälde fertig ist, wird der Stein mit Klarlack oder mit Leinöl überzogen.

Nun haben die Neubürger die Möglichkeit, den Stein auszulegen oder aber zu behalten. In beiden Fällen wäre es schön, ein Foto vom "Painted Stone" zu machen und dieses Bild Anita Schmitt zusenden per E-Mail.

Aus allen Einsendungen wird ein Mosaik entstehen unter dem Titel "Rock Art Bad Kissingen". Die beiden Initiatorinnen bitten außerdem, darum, möglichst umweltfreundliche Materialien zu verwenden und beim Ablegen der Steine die Natur zu achten.