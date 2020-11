Der seit Montag (9. November 2020) aus einer betreuten Wohngruppe vermisste 67-Jährige aus Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, konnte in einem Krankenhaus gefunden werden.

Wie inzwischen bekannt geworden ist, hat sich der Mann selbst in stationäre Behandlung begeben. Das teilt das Polizeipräsidiums Unterfranken mit.

Öffentliche Fahndung wird eingestellt

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 12.11.20 wird hiermit widerrufen.

Der Mann hat am Montagmorgen die Wohngruppe verlassen und wurde zuletzt gegen 6.30 Uhr am Rewe-Markt in Wildflecken gesehen. Seitdem fehlte jede Spur von ihm.