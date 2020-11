Seit Montag (09. November 2020) wird der 67-jährige Hans Zipprich aus dem Landkreis Bad Kissingen vermisst. Er lebt dort in einer Wohngruppe in Wildflecken. Es gibt aktuell keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte.

Hans Zipprich hat am Montagmorgen die Wohngruppe verlassen und wurde zuletzt gegen 6.30 Uhr am Rewe-Markt in Wildflecken gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist, heißt es in der Polizeimeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken am Donnerstag (12. November 2020).

67-Jähriger seit Montag verschwunden: Polizei bittet um Mithilfe

Die Beamten bitten die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Hans Zipprich ist circa 1 Meter 80 Zentimeter groß, hat kurze braune Haare und graue Augen. Bekleidet war er mit einer löchrigen Jeans, einer olivfarbenen Bomberjacke und hellen Schuhen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 09741/6060 entgegen.