Seit Montagmorgen (22.03.21) wird aus einem Wohnheim in der Würzburger Straße in Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) ein 60-jähriger Mann vermisst. Es ist möglich, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Roland Schuhmann hat das Wohnheim gegen 07.30 Uhr verlassen und sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße gemacht. Dort ist er allerdings nicht angekommen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Vermisstensuche in Hammelburg: Bisherige Suchmaßnahmen erfolglos

Es gibt keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aktuell aufhalten könnte. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos.

Von dem Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

Große kräftige Statur

Rot-blondes Haar mit Halbglatze

Aufgrund einer Behinderung nur eingeschränkt kommunikationsfähig

Trägt Jeanshose und blau-türkis leuchtende Stoffjacke

Hat eventuell schwarze Tasche bei sich

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 09732/9060 mit der Hammelburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aktuell wird auch ein 17-jähriges Mädchen gesucht.