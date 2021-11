In Kooperation mit der Bad Kissinger Fahrschule Rhön wurde den fast 50 Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches, informatives und erlebnisorientiertes Programm geboten, das ganz auf sie und ihre Lebenswirklichkeit zugeschnitten war und bei dem sie schließlich durch selbst "erfahrene" Erlebnisse nicht nur zum Nachdenken gebracht, sondern auch zu einem spürbar gesteigerten Maß an Verantwortungsbewusstsein begleitet wurden, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Vor allem die simulierten und damit selbst erlebten Konsequenzen, die aus fahrlässigem und rücksichtslosem Verhalten im Straßenverkehr resultieren können, regten zu intensivem Austausch an. In den Räumlichkeiten der Fahrschule Rhön durchliefen alle Schülerinnen und Schüler unter sachkundiger Anleitung von Fahrschullehrerin Nicola Kohlhepp jeweils ein individuelles Pkw-Fahrtraining im Fahrsimulator, wobei sie mit ersten konkreten Verkehrssituationen konfrontiert wurden.

Folgen von Alkohol- und Cannabiskonsum

Zusätzlich kamen neue 3D-Brillen zum Einsatz, die in geradezu unheimlicher Realitätsnähe und in verschiedenen Beeinträchtigungsgraden die Folgen von Alkohol- und Cannabiskonsum im Straßenverkehr vor Augen führten. Im gleichen Zuge kam die Vermittlung theoretischer Kenntnisse nicht zu kurz.

In einem Mix aus diversen Fahrsituationen und unterstützenden Videos am Smartboard konnten die Schülerinnen und Schüler Angebote je nach individuellem Interesse nutzen und erworbene Kenntnisse auch gleich überprüfen.

Fahrt mit der Alkoholbrille

Was im Fahrsimulator noch als Trockenübung stattfand, überraschte die Jugendlichen spätestens, als es dann ernst wurde und sie plötzlich in echte Pkw umsteigen durften, um zu erleben, was simulierter Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr bei ihnen selbst anrichten kann.

Unter altersgerechter Anleitung von Fahrschulleiter Thorsten Barke ging es in die zur Verfügung stehenden Pkw aus dem Fahrzeugpool der Fahrschule. Auf einem abgesperrten Gelände, das durch die Stadt Bad Kissingen zur Verfügung gestellt wurde, durchfuhren die Jugendlichen sowohl mit als auch ohne 3D-Brillen einige präparierte Parcours, welche mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen bzw. Hindernissen für Fahrerlebnisse der ganz besonderen Art sorgten. "Alkohol am Steuer zu erleben, war richtig übel, alles war verschwommen, und ich konnte keine Entfernungen mehr einschätzen [...] sowas brauche ich im echten Leben auf keinen Fall", resümierte Manuel Krause (M10b) beispielsweise nach seiner Fahrt mit der sogenannten Alkoholbrille.