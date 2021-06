ver.di verlängert und ruft die Beschäftigten bei Marktkauf im Schweinfurter Hafen sowie bei Kaufland in Schweinfurt und Bad Kissingen auch am Samstag, 26. Juni, zu einem ganztägigen Streik auf. Bereits für Freitag hatte die Gewerkschaft dort zu Streik aufgerufen.

"Scheinbar können sich Arbeitgeber gar nicht mehr vorstellen, welchen Belastungen die Beschäftigten tagtäglich ausgesetzt sind, sonst müssten sie verstehen was sie mit ihrem sogenannten Angebot, welches Reallohnverluste und Altersarmut bedeutet bei den Kolleginnen und Kollegen anrichten", ärgert sich Peter König, ver.di Streikleiter in Unterfranken. "Eines ist klar, wenn wir uns nicht Bewegen bewegt sich nichts am Verhandlungstisch. Darum machen wir noch einmal Druck in gleichzeitig drei Supermärkten in der Region für die 3. Verhandlungsrunde am kommenden Dienstag in München und schließen nicht aus die Streiks auf den Samstag auszuweiten", sagte König am Freitag, dies ist jetzt der Fall.

Ein Betriebsratsmitglied in Schweinfurt sagt dazu: " Ganz klar geht es uns um mehr Geld für unsere Kolleg*innen bei Kaufland. Es ist aber doch so, dass alle Beschäftigten im Handel in Bayern, nicht nur in der Corona Zeit, bis heute eine unglaublich harte Arbeit leisten und vor allem die Lebensmittelkonzerne hervorragende Gewinne durch unsere tägliche Arbeit erwirtschaften. Das muss endlich honoriert werden."red