Was tun, wenn bis zu 600 Gläubige - wie in den vergangenen Jahren üblich - am Heiligen Abend den großen Weihnachtsgottesdienst in ihrer Erlöserkirche besuchen wollen, Corona aber einen Strich durch die Rechnung macht? Für viele Kissinger Christen ist gerade dieser Familiengottesdienst, den Kinder durch ein Krippenspiel mitgestalten, ein Höhepunkt des Glaubensjahres. Was also tun, wenn die Hygiene-Vorschriften auch in Kirchen großen Abstand erfordern?

Ausfallen lassen, verweisen auf die beiden Kirchenvespern, die unter diesen Gegebenheiten gefeiert werden dürfen? Mit den katholischen Christen zusammen unter freiem Himmel eine ökumenische Feier begehen, oder doch die Christmette am Abend feiern, das ist aber nur für 100 Gläubige möglich? Kirchenmusikdirektor (KMD) Jörg Wöltche, der für musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste und für Singen und Musizieren in Gottes Namen in der Kirchengemeinde zuständig ist, hatte eine Idee: Einen Gottesdienst im Freien könnten, selbst unter strengen Hygienevorschriften, wesentlich mehr Gläubige mitfeiern. Aber die Logistik?

Herzensangelegenheit

Schnell wurde klar, das ist am Heiligen Abend nicht zu stemmen, aber wir könnten das bereits am 4. Adventsonntag machen, ... "das entlastet den Feiertag und alle Beteiligten enorm". Denn ... "wir wollen vor allen den Kindern und Familien ein fröhliches Fest bereiten, ein Stück Normalität in dieser so belastenden Zeit", fügt Wöltche hinzu. Es dem Kirchenmusikdirektor anzumerken, dass gerade dieser Gottesdienst auch für ihn eine Herzensangelegenheit ist.

Detailliertes Hygienekonzept

Mit dem ihm eigenen Schwung und seiner Überzeugungskraft hat er nicht nur die kirchlichen Mitstreiter, seine "Gospel Sparrows" und "Gospelkids" ins Boot geholt, sondern auch die Staatsbad GmbH davon überzeugt, dass der Innenhof des Luitpoldbades eine stimmungsvolle Kulisse für diesen ganz besonderen Gottesdienst abgeben wird wird. Jetzt konnte es losgehen. Ein ausgefeiltes Hygienekonzept wurde erarbeitet, mit Landrats- und Gesundheitsamt abgestimmt. Wie alle Ämter war auch die Polizei schnell einverstanden. Es werden 400 Sitzplätze ausgewiesen, die gegen Abgabe eines ausgefüllten Bestellformulars gratis zu bekommen sind. Die Ausstattung mit Bühne und Stühlen übernimmt Top-Eventservice aus Burkardroth,

Die Tontechnik betreut Michael Nöth von der die ev.-luth. Kirchengemeinde das Material dafür selber besitzt. Zum Corona-Konzept gehört auch das Einüben des Singspiels für die Mitwirkenden. Texte und Melodien wurden den Kindern online zur Verfügung gestellt. Damit üben sie seit Oktober zuhause.

Singspiel: Jesus ist geboren

Der Gottesdienst am 4. Adventssonntag um 15 Uhr wird nicht weniger feierlich als sonst, betont Chorleiter und Organist Wöltche. Pfarrerin Christel Mebert wird die Liturgie zelebrieren, die Kissinger Gospel Sparrows singen und die Gospel Kids führen mit Assistenten von PraiSing das Krippenspiel "Jesus ist geboren" von Martin und Gertrud Göth als halb-szenisches Singspiel auf. Darin wird die Weihnachtsgeschichte auf dem Weg nach Bethlehem mit Maria, Josef, Herbergsuche, Hirten und Engeln lebendig.

Der Gottesdienst wird auch verfilmt und steht dann am 24. Dezember online zum Anschauen und "Mitfeiern am Heiligen Abend zu Hause" im Netz. Die evangelische Gemeinde lädt alle ein, die den "Weg nach Bethlehem" unter freiem Himmel mitgehen und dem nachspüren möchten, was die Weihnachtsgeschichte von damals für unser Leben heute bedeuten kann. Mit Corona tauglichem Abstand, aber mit Herzensnähe, heißt es im Anmeldeformular.

Weihnachtlicher Gottesdienst

Gottesdienst: Sonntag 20. Dezember, 15 Uhr, im Innenhof des Luitpoldbades.

Bestellformulare für Platzkarten: in der Erlöserkirche, Bad Kissingen. Krippenspiel-Info: Tel.: 0971/7850646 (Band Ansage). Infos und Download.

Mit der Bestellung der Platzkarten wird das Hygienekonzept akzeptiert.

Gratis-Platzkarten: Da Mode-Ludewig inzwischen wegen des bundesweiten Lockdowns geschlossen hat, gibt es die Gratis-Platzkarten nur gegen ein ausgefülltes Bestellformular mit Adressangabe im evangelischen Pfarramt, Von-Hessing-Str. 4, Bad Kissingen, am Donnerstag, 17. Dezember, und Freitag, 18. Dezember, von 9 bis 12 Uhr; am Samstag, 19. Dezember, nach der Orgelmusik bei Kerzenschein, ab circa 17.15 bis 18.30 Uhr, in der Erlöserkirche, Prinzregentenstraße 9; und am Sonntag, 20. Dezember, von 14 bis 14.30 Uhr, am Eingang zum Luitpoldbad. Die gültigen Abstandsregeln, die beim Bestellformular dabeistehen, sind einzuhalten. Die Organisatoren empfehlen neben der warmen Kleidung, sich ein Sitzkissen, eine Thermoskanne warmen Tee und bei Bedarf eine Wolldecke selber mitzubringen. Bei heftigem Wetter fällt der Gottesdienst aus.

Online: Das Krippenspiel ist dann in einer bearbeiteten Internetfassung online am Heiligen Abend, 24. Dezember, auf YouTube zu sehen. Verantwortliche: Michael Nöth (Ton) Jürgen Wehner (Bühne), Jörg Wöltche (Regie und Kameraschnitt), Pfarrerin Christel Mebert (Predigt).