Am 5. März 2023 hat ein 62-jähriger Mann gegen 9.50 Uhr versucht, zwei Erotikmagazine im Wert von insgesamt 13,98 Euro aus dem Zeitungsregal einer Tankstelle in der Kissinger Straße in Bad Brückenau zu stehlen.

Die Kassiererin hat ihn dabei erwischt und er gab die Zeitschriften wieder zurück. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls und er darf die Tankstelle nicht mehr betreten.