Mehrere Verletzte gab es bei einem Unfall, der sich Ende Mai auf der Autobahn A7 ereignet hatte. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachten haben.

Um 18.26 Uhr am Unfalltag wurde die Feuerwehr Bad Brückenau in Fahrtrichtung Würzburg alarmiert. In der Erstmeldung wurde ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen etwa ein Kilometer vor der Abfahrt Volkers gemeldet.

Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall: Zwei Menschen schwer verletzt

Wie die Feuerwehr Bad Brückenau berichtet, stellte sich beim Eintreffen an der Einsatzstelle jedoch eine andere Lage heraus. Ein Fahrzeug mit zwei Personen ist in die Mitteilleitplanke gefahren und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Ein weiteres Fahrzeug hat sich Überschlagen und ist im Grünstreifen auf den Rädern zum Stehen gekommen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt. Bei einem Unfallopfer hat sich der Notarzt vor Ort, wegen der schweren Verletzungen, zu einer Sofortrettung entschieden, welche die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst durchführte.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der dpa bestätigte, war der Fahrer des einen Wagens auf den anderen aufgefahren, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet und sich schließlich mehrmals überschlug.

Nach Unfall auf A7 mit vier Verletzten: Polizei auf Suche nach Zeugen

In der Zeit des Einsatzes, musste die Autobahn über zwei Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Rettungswagen, einem Notarzt, der Polizei und der Feuerwehr Bad Brückenau, waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr hat ein Trümmerfeld von rund 250 Meter beseitigt und schließlich gegen 20.40 Uhr die Einsatzstelle an die Autobahnmeisterei übergeben, teilt die Feuerwehr Bad Brückenau in einem Pressebericht mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der zuständigen Dienststelle der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck unter der Telefonnummer 09722/9444-0 zu melden.