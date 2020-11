Schwerer Unfall auf A7: Wie die Feuerwehr Bad Brückenau meldete, war gegen 3 Uhr am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Würzburg ein Fahrer eines Kurierdienstes mit seinem Transporter auf einen Lkw aufgefahren.

Dadurch geriet der Transporter ins Schleudern und kam in der Mittelleitplanke zum Stehen. Die Beifahrerseite des Transporters wurde komplett aufgerissen.

Unfall auf A7 bei Schondra: Python im Transportgut

Neben einer größeren Menge Stückgut, welche durch die Feuerwehr umgeladen wurde, waren auch circa 50 exotische Fische, zehn Vögel und eine Python vom Unfall betroffen.

Bei Eintreffen der alarmierten Bad Brückenauer Feuerwehr wurde der Fahrer des Transporters bereits durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Noch im Laufe des Einsatzes, wurde ein Ersatztransporter an die Einsatzstelle geordert. Nach einer Erstversorgung durch die Feuerwehr wurden die Tiere an den Kurierdienst übergeben.

Der Verkehr wurde über die Rastanlage Rhön-West an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach circa drei Stunden konnte die Feuerwehr Bad Brückenau den Einsatz beenden.