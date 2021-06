Ein Autofahrer befuhr am Donnerstagnachmittag (10.06.), gegen 13.50 Uhr, die Kreisstraße KG 47 von Maßbacher Ortsteil Poppenlauer in Richtung Staatsstraße 2282. Wie die Polizei Bad Kissingen mitteilte, wollte er an der Einmündung zur Staatsstraße nach links in Richtung Münnerstadt abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen von links kommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Für den Autofahrer galt eigentlich das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber nach Erstversorgung vor Ort in die Uniklinik nach Würzburg. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Weder das Auto, noch das Motorrad, waren fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwerer Unfall bei Münnerstadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Während der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers war die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt. Die Verkehrsleitung während der Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Münnerstadt und Fridritt, die mit etwa 24 Einsatzkräften vor Ort waren, übernommen. Diese übernahmen auch die Straßenreinigung. Für die Beschilderung der Unfallstelle war die Straßenmeisterei vor Ort. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 30.000 Euro.