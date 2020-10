Oberthulba vor 59 Minuten

Unfall

In Schlangenlinien auf A7 unterwegs: BMW-Fahrer kracht in Baustellen-Absicherung

Betrunken und in Schlangenlinien unterwegs war ein Autofahrer am Dienstag auf der A7 bei Oberthulba. Der Mann am Steuer fuhr zu allem Überfluss auch noch in eine Baustellenabsicherung.