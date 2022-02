Ein 18-Jähriger nahm am Mittwochnachmittag in Eltingshausen einem Opel-Fahrer die Vorfahrt und wurde dabei schwer verletzt.

Der junge Fahrer übersah an der Einmündung Am Höhrieth/Wittelsbacher Straße den Opel-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. An dieser Kreuzung ist die Vorfahrt durch das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ geregelt.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in den Campus nach Bad Neustadt. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eltingshausen kümmerten sich um die Verkehrsregelung.

Die beiden PKWs mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 16.000,- Euro.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/Pixabay (Symbolbild)