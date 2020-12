Bad Kissingen vor 59 Minuten

Polizeibericht

Schwerer Unfall: Autofahrer (51) stirbt im Krankenhaus

Am Sonntagmittag gab es einen schweren Unfall in Bad Kissingen. Der Fahrer hatte plötzlich gesundheitliche Probleme. Noch am Abend verstarb der 51-Jährige im Krankenhaus.