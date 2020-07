Ein 28-Jähriger wurde bei einem Unfall zwischen Eltingshausen und Bad Kissingen schwer verletzt. Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen berichtet, war der Mann am Dienstagnachmittag (22.07.2020) als Paketzusteller mit einem Kleintransporter unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.

Der Wagen des 28-Jährigen prallte dabei mit der Achse gegen einen Wasserdurchlass, was wiederum den Airbag auslöste. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik in Schweifurt.

28-Jähriger fährt in Straßengraben bei Bad Kissingen und wird schwer verletzt

Am Transporter entschand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Neben den Beamten der Polizei Bad Kissingen waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zur Unterstützung vor Ort.

Erst vor Kurzem geriet im Kreis Bad Kissingen ein Mann von der Fahrbahn ab und landete in einem Garten.