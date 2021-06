Am Montagnachmittag, 28. Juni 2021, fuhr ein 77-jähriger Mountainbike-Fahrer auf der Kreuzbergstraße in Bad Brückenau in Richtung der Einmündung mit der Staatsstraße 2289.Dort musste er verkehrsbedingt anhalten.

Das geht aus einer Mitteilung der Polizeiinspektion Bad Brückenau hervor.

In den Klickpedalen verhakt - 77-Jähriger stürzt

Während der 77-jährige Mountainbike-Fahrer warten musste, verhakte er sich unglücklich mit den Klickpedalen. Dadurch war es ihm nicht mehr möglich, mit den Füßen aus den Pedalen herauszukommen.

Der Radfahrer stürzte unglücklich zur Seite auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich eine Beinfraktur zu. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Bad Neustadt gebracht. Dort wird er stationär behandelt. Das Fahrrad wurde bei dem Sturz nicht beschädigt.