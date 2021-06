Unfall vor Schule - Polizei mahnt Eltern: Am Donnerstagmorgen (17.06.2021) kam es vor einer Schule in Bad Brückenau zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei Bad Brückenau berichtet, dass eine 37-Jährige ihr Kind zum Schulbesuch in der Melchior-Adam-Weikard-Straße im Stadtteil Römershag gebracht hatte.

Nachdem das Kind ausgestiegen war, wollte die Frau zur Heimfahrt wieder wenden. Dabei übersah sie allerdings zwei Schülerinnen auf einem Moped, die im selben Moment an ihr vorbeifahren wollten. Es kam zum Zusammenstoß und die Fahrerin des Mopeds wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein. Außerdem entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

In Zusammenhang mit dem Vorfall äußerte die Polizei deutliche Kritik: "Dieser Unfall zeigt deutlich, warum sich Stadtverwaltung und Polizei seit Jahren um die Entzerrung des Verkehrs von und zur Schule bemühen", heißt es in einer Mitteilung.

Die unzähligen Einzelfahrten des "elterlichen Hol- und Bringverkehrs" würden dafür sorgen, dass es im Bereich der Schlossstraße und der Zufahrt zum Schulzentrum immer wieder zu unübersichtlichen Situationen komme. Regelmäßig werde auf dem Gehsteig und im direkten Einmündungsbereich gehalten und unvorhersehbar gewendet. "Generell stellt sich die Frage, warum der elterliche Fahrdienst nicht in einiger Entfernung zur Schule enden kann, was den Trubel im engeren Schulbereich entschärfen würde", so die Polizei. Die Beamten werden den Bereich um die Schule verstärkt überwachen und Fehlverhalten entsprechend ahnden.

