Schwerer Motorradunfall bei Bad Bocklet - Frau schleudert in Graben und hat Glück: Am Samstag (3. Oktober 2020) gegen 16.40 Uhr befuhr eine 49-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim mit ihrem Motorrad die Staatsstraße 2288 von Schmalwasser kommend in Fahrtrichtung Steinach. Das berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen, die für den Unfall zuständig war.

Wie es im Pressebericht heißt, verlor die Frau Im Bereich einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Die Fahrerin wurde daraufhin samt ihres Motorrades in den linken Graben geschleudert und blieb dort verletzt liegen.

St2288 bei Bad Bocklet: Motorradfahrerin stürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Bekannter, welcher ebenfalls mit ihr unterwegs gewesen ist, kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die 49-jährige. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße zeitweise komplett gesperrt werden, da ein hinzugerufener Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an die Unfallörtlichkeit geflogen wurde.

Nach der Erstversorgung wurde die Frau schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Bad Neustadt gefahren. Lebensgefahr bestand zum Glück keine. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Steinach, die mit etwa 15 Mann vor Ort war. Sie regelte den Verkehr. Der entstandene Sachschaden am Kraftrad wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.