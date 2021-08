Bei einem Verkehrsunfall auf der B286 ist am Sonntagabend (15.082021) ein Motorrad von einem linksabbiegenden Auto erfasst worden. Ein 25-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am späten Abend mit.

Eine 51-Jährige aus dem Landkreis Fulda war mit ihrem Fahrzeug auf der B286 bei Bad Brückenau unterwegs. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wollte sie kurz vor 18.30 Uhr nach links auf die A7 in Richtung Kassel abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad, das auf der Bundesstraße in Richtung Bad Brückenau fuhr.

Auto stößt auf B286 mit Motorradfahrer zusammen - Biker stirbt noch am Unfallort

Bei dem Motorradfahrer handelt es sich um einen 25-Jährigen, der ebenfalls aus dem Landkreis Fulda stammt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 51-jährige Autofahrerin stand unter Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben ihr wurde auch die Lebensgefährtin des Verstorbenen vom Rettungsdienst versorgt. Sie war zwar nicht unmittelbar in den Verkehrsunfall verwickelt, jedoch mit ihrem eigenen Motorrad gemeinsam mit dem 25-Jährigen auf Tour.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Bad Brückenau geführt. Auch eine Sachverständige wurde eingeschaltet. Darüber hinaus befanden sich der Rettungsdienst, ein Notarzt, ein Kriseninterventionsteam und die Freiwilligen Feuerwehren Bad Brückenau und Volkers im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Die B286 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Es war nicht der einzige tödliche Biker-Unfall an diesem Wochenende in Franken - auch im Landkreis Bamberg war bereits am Samstag eine Motorradfahrerin tödlich verunglückt.

Vorschaubild: © Stephan Jansen (dpa)