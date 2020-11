Das Welterbekomitee der Unesco befasst sich im Sommer 2021 mit dem Welterbe-Antrag der Great Spas of Europe, dem auch Bad Kissingen angehört. Das teilte die Deutsche Unesco-Kommission gestern offiziell mit. Eigentlich hätte die Bewerbung der elf europäischen Kurorte schon in diesem Sommer beraten werden sollen, jedoch hat die 44. Sitzung des Welterbekomitees coronabedingt bislang nicht stattgefunden.

Wie die Deutsche Unesco-Kommission jetzt erklärte, wird die Sitzung ins kommende Jahr verschoben. Sie findet mit erweiterter Tagesordnung im Juni oder Juli 2021 statt. Als Austragungsort ist weiterhin die ostchinesische Hafenstadt Fuzhou in China vorgesehen. Auf der anstehenden Sitzung wird demnach über fünf Welterbe-Nominierungen entschieden: Gemeinsam mit Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und unter der Federführung Tschechiens, schlägt Deutschland die bedeutenden europäischen Bäder des 19. Jahrhunderts als Welterbestätte Great Spas of Europe vor. Zu diesen Kurorten, die sich um natürliche Mineralquellen herum entwickelt haben, gehören neben den deutschen Vertretern Bad Kissingen, Bad Ems und Baden-Baden außerdem Marienbad, Karlsbad und Franzensbad, Baden bei Wien, Bath, Spa, Vichy sowie Montecatini Terme.

Die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt sowie die SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz sind weitere deutsche Anträge. Zudem wird über den Niedergermanischen Limes unter der Federführung der Niederlande entschieden und erneut über die Aufnahme der Stätte Grenzen des Römischen Reichs - Donaulimes, die Deutschland gemeinsam mit der Slowakei und Österreich unter der Federführung Ungarns nominiert hat.

Dass auf der 44. Sitzung bereits eine endgültige Entscheidung für oder gegen den Antrag der Great Spas of Europe fällt, ist eine Möglichkeit. Ebenso kann es sein, dass die Unesco noch Nachbesserungen am Nominierungsantrag verlangt und sich erst auf einer späteren Sitzung festlegt, ob die Great Spas of Europe welterbewürdig sind oder nicht. Anfang 2019 hatte die Bewerbergruppe den Antrag offiziell bei der Unesco eingereicht.