Es waren aufregende Tage und wohl eine der schwierigsten Entscheidungen in der fast 100-jährigen Geschichte des Heimatspiels. "Wir wollten ja auch spielen" sagt Andreas Trägner, stellvertretender Vorsitzender der Heimatspielgemeinde. Den Ausschlag aber haben die Sprecher der verschiedenen Gruppen beim Heimatspiel gegeben. "Sie wollten unbedingt spielen und dafür auch den Mehraufwand in Kauf nehmen, sie haben uns ihre Unterstützung zugesagt", so Claudia Kind, die Vorsitzende der Heimatspielgemeinde. "Und gute Vorschläge gemacht", fügt Andreas Trägner hinzu. Nach drei erweiterten Vorstandssitzungen war klar: Im Jahr 2021 wird es wieder drei Aufführungen der "Schutzfrau von Münnerstadt" geben. Das bedeutet einen immensen Mehraufwand, weshalb Hilfe gerne gesehen wird. "Wir brauchen nicht nur die finanzielle, sondern auch die moralische Unterstützung", betont Claudia Kind.

Im letzten Jahr hatte die Heimatspielgemeinde keinerlei Einnahmen, die Ausgaben, beispielsweise für Versicherungen, bleiben aber konstant. Auf Werbung haben sie deshalb heuer weitgehend verzichtet. Wichtig ist, dass möglichst viele Gäste am 29. August, 5. und 12. September zum Anger kommen. Claudia Kind appelliert da auch an die Mürschter, die das Spiel schon mehrfach gesehen haben. Ganz wichtig ist, dass die Karten möglichst vorbestellt werden (Tel.: 09733/ 3330 oder Mail: info@heimatspiel-muennerstadt.de. Anhand der vorbestellten Karten können die Heimatspieler unter Einhaltung der Abstandsregelungen die Bestuhlung vornehmen. Eine Vorbestellung ist nicht mit Vorkasse verbunden, die Karten werden erst am Spieltag am Eingang bezahlt. Für Kurzentschlossenen gibt es auch noch Tickets an der Tageskasse.

Der Ausfall der Spielsaison im letzten Jahr hat nicht nur Nachteile. Vor allem junge Münnerstädter haben Lust bekommen, die Tradition aufrecht zu erhalten. So werden heuer zehn Buben die Gruppe der Scholaren bilden. "Sonst waren wir froh, wenn wir drei hatten", sagt Claudia Kind. Noch stärker ist die Gruppe der Tanzmädchen. 16 junge Darstellerinnen wollen heuer dabei sein. Wer noch mitspielen will: In allen Gruppen ist das möglich, besonders die Rosenkranzbruderschaft würde sich über Verstärkung freuen. Am 23. August werden noch einmal in der Zehntscheune Kostüme ausgegeben. Neue Hauptdarsteller stehen heuer nicht auf und an der Bühne, jedenfalls keine mit Sprechrollen. Aber der Wagen der Althäuser Gruppe hat ein neues Gespann, und Schwedenobrist Elmar Wiener wird auf einem neuen Pferd in die Stadt einreiten. Laut Text müsste es ein Hengst sein, aber so kleinlich sind die Heimatspieler nicht. "Lady" ist eine 17 Jahre alte Noriker-Stute.

Alle Hauptrollen sind mindestens doppelt besetzt, die Proben laufen bereits. Mit den Solisten übt jetzt Franz Wüst. "Er macht das sehr gut", lobt Claudia Kind. Die Heimatspielgemeinde musste eine große Lücke schließen. "Es ist die erste Spielsaison ohne Bruno Eckert", erinnert sie an den langjährigen Vorsitzenden, der 2019 verstorben ist. Aber sie ist sich sicher: "Sein guter Geist wird auch heuer bei uns sein."

Besonders fehlen wird er beim Aufbau der Bühne, weshalb sich die Heimatspieler am Samstag, 14. August bereits um 10 Uhr treffen. "Es werden viele Helfer benötigt, damit es reibungslos klappt", sagt Andreas Trägner. Aber da sind die Verantwortlichen sehr zuversichtlich.

Beginn der Aufführungen ist jeweils um 14.30 Uhr. Das sonst übliche Einholen der Feldkasse und der Umzug durch die Stadt entfällt. Für die Versorgung der der Gäste ist aber gesorgt. Am 29. August (Schutzengelfest) kümmern sich die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Münnerstadt um das leibliche Wohl der Gäste und am 5. sowie 12. September wird es ein Gelage der Heimatspieler im Schloss geben, allerdings ohne das sonst übliche Mittagessen. Die Bewirtung beginnt jeweils um 10 Uhr.

An den ersten beiden Heimatspielsonntagen, 29. August und 5. September, gibt es unmittelbar nach dem Spiel vom Anger aus einen Stadtrundgang unter dem Titel "Heimatspiel - Dichtung, Wahrheit und Legende" und jeweils um 20 Uhr einen Nachtwächterrundgang vom Rathaus aus. Am dritten Spieltag, am 12 September gibt die Stadtkapelle um 14 Uhr ein Standkonzert auf dem Anger.

Bei den Proben und Aufführungen wird streng auf die geltenden Corona-Regeln geachtet, jede Gruppe hat für sich ein eigenes Konzept erarbeitet, sagen die beiden Vorsitzenden. Die Kinder beispielsweise werden unmittelbar vor dem Spiel getestet. Die Zuschauer müssen nach heutigen Stand eine Maske aufsetzen, wenn sie zu ihrem Platz gehen; dort kann sie abgesetzt werden.

Aufregende, arbeitsintensive Wochen liegen nun vor den Heimatspielern. "Mittlerweile sehen wir es gelassen", sagt Claudia Kind und Andreas Trägner fügt hinzu: "Wir haben bis jetzt alles hingekriegt."