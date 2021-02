Ein bislang unbekannter Mann fotografierte am letzten Samstag (20.02.2021), gegen 17:00 Uhr, eine Gruppe von Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren an der Sportanlage in Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) in der Waldstraße.

Nach Angaben der Kinder hielt sich der Mann bereits in den vergangenen Wochen häufiger an diesem Ort auf, um mit seiner Kamera Bilder zu machen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar und es kam zu keinerlei strafbaren Handlungen, wie die Polizei Hammelburg mitteilt.

Polizei sucht Zeugen und den betroffenen Mann

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizeiinspektion Hammelburg Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09732/9060 zu melden. Auch der betroffene Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um eventuelle Missverständnisse ausräumen zu können.