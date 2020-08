Über den Umgang mit Stress: Auch mal Nein sagen

Für über 20 Auszubildende aus verschiedenen Unternehmen der Region ging es nach der Corona-Pause jetzt endlich mit dem Kurs "Selbstmanagement für Azubis" weiter. Unter Federführung der Akademie Heiligenfeld und der Heiligenfeld-Gesundheitsreferentin Corinna Schumm wurde die Kursreihe bereits 2014 mit dem "Deutschen Bildungspreis" in der Kategorie Innovation ausgezeichnet.

Stressbewältigung lernen

Projektbegleiterin Marianne Seufert startete mit einem Rückblick und dem Thema "Medienkompetenz". Im Mittelpunkt des Kurses stand der "Umgang mit Stress". Christine Seger, Geschäftsführerin der Firma Seger, vermittelte das Thema anhand zahlreicher praktischer Beispiele. Stress wird häufig die Krankheit der Gegenwart genannt. Fast alle Menschen kennen aus Erfahrung Situationen, in denen sie sich beruflich oder privat überfordert fühlen, wo sie überlastet, gereizt, hektisch oder nervös sind.

Umso wichtiger ist es, wenn gerade junge Menschen schon Techniken der Stressbewältigung erlernen. Neben ganz viel Input von den Vorgängen im Geist und Körper gab es auch einiges auszuprobieren: Atemtechniken, ein autogenes Training und auch sogenannte "nach innen gerichtete, positive Bilder" wurden erlernt. Nicht immer bedeutet viel Arbeit automatisch großen Stress. Stress beginnt im Kopf, denn was der eine als Stress empfindet, sieht ein anderer vollkommen unterschiedlich. Hilfreich sei es, zu lernen sich abzugrenzen und "Nein zu sagen". Oft geht es auch darum, gut mit dem Vorgesetzten zu kommunizieren. Das kann bedeuten, dass man aufzeigt, für welche Aufgaben man vielleicht noch Unterstützung braucht oder auch mit den Vorgesetzen die Prioritäten mehrerer Aufgaben abstimmt. Einfach Arbeit liegen zu lassen, sei kein guter Weg. Denn der Auszubildende könne in der Regel nicht abschätzen, welche Auswirkungen die einzelne Arbeit auf die Gesamtabläufe hat, so die Referentin Seger.

Gutes Stressmanagement heißt auch, dafür zu sorgen, dass man ausreichend Schlaf hat und sich gut erholt. Neben der Empfehlung, Sport zu treiben haben die Azubis daher eine Liste von Tätigkeiten erhalten, durch die sie sich besonders gut erholen können. Auszubildende Luise brachte es auf den Punkt: "Stress ist eine Einstellung, die man ändern kann. Man muss sich nur dafür entscheiden."

Im nächsten Modul geht es um Zeit- und Informationsmanagement. Hier werden die Auszubildenden Techniken erlernen, wie sie sich Ziele setzen, Aufgaben planen und wie eine Priorisierung gelingt. Dieses betriebsübergreifende Azubiprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Persönlichkeit der Auszubildenden zu fördern. "Selbstmanagement ist immer wieder aufs Neue hilfreich, lehrreich und informativ. Ebenso kann man das Erlernte im privaten als auch beruflichen Alltag anwenden", sagt Teilnehmerin Pauline. red