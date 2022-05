Die Vorsitzende des Heimat-, Wander- und Gartenbauvereins Herta Müller berichtete, dass das Corona-Virus nach der Hauptversammlung im Januar 2020 das Vereinsleben veränderte, indem Wanderungen, Stammtische, Brücken- und Frühlingsfeste am Brunnen ausfielen. Mit WhatsApp wurden Besprechungen durchgeführt und versucht den Verein aktiv zu halten.

Zur Ortsverschönerung mit Blumen und österlichem Brunnenschmuck konnte beigetragen werden. Auch einige Projekte wie die Renovierung der Muttergottesgrotte in Großenbrach, die Kostenübernahme für eine Sitzgruppe in der Au in Richtung Bad Bocklet und die Restaurierung mit Überdachung des Steinkreuzes am Höllweg (Bumert) konnten durchgeführt werden.

Für das Kleinprojekt Wegkreuz am Bumert sprach er 1. Bürgermeister Andreas Sandwall ein Lob aus und bemerkte, dass für Restaurierungen auch Mittel von der Gemeinde vorhanden seien.

Die 3. Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Bad Kissingen Ruth Geyer hob die Bedeutung des eigenen Gartens während der Pandemie hervor. Aus Sicht des Naturschutzes plädiert sie für den Einsatz von Jauchen anstelle von Pflanzenschutzmitteln und die Düngung mit Kompost.

Danach wurden die Ehrungen für zwei Vereinsjahre für lange Mitgliedschaft im Heimat- und Wanderverein von der 1. Vorsitzenden und in der Sparte Gartenbau von Ruth Geyer vom Kreisverband und Spartenleiter Reinhold Gabel vorgenommen.

1. Vorsitzende Herta Müller verabschiedete schweren Herzens zwei langjährige Vorstandsmitglieder mit kleinen Präsenten unter großem Applaus der Anwesenden. Georg Bauer hatte seit 1983 als Beisitzer und stellvertretender Abteilungsleiter Gartenbau und Heinz Krausenberger als Wanderwart zwischen 1980 und 1988 und von 2001 bis 2018 und ab da als Beisitzer dem Verein gedient.

Kaum Veränderungen

Den Posten der 1. Vorsitzenden übernahm wieder Herta Müller. Das Amt des 2. Vorsitzenden und Abteilungsleiters Gartenbau wurde wieder Reinhold Gabel übertragen. Zu dem Stellvertreter Gartenbau wurde Wolfgang Lochner gewählt. Schriftführer Wolfgang Mandery, Kassiererin Brunhilde Hillenbrand und Michael Bauer als Kulturwart blieben in ihren Ämtern. Achim Borst übernahm das Amt des Wanderwarts.

Zu Beisitzerinnen wurden Gudrun Schmitt, Anita Vogt und Anette Walkenhorst wurden neu in die den Vorstand gewählt. Die Kassenprüfer Dieter Pfennig und Norbert Schmitt wurden wiedergewählt. Andreas Sandwall fand anschließend, dass diese Wahl eine der schnellsten war, die er je geleitet hätte. Die Zahl der Beisitzer musste auf drei wegen der nach der Satzung bestimmten Kopfzahl und der Personalunion von Reinhold Gabel erhöht werden.

Ehrungen

40 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Lochner, Petra Neugebauer, Steven Sandwall. Gerti und Manfred Rink, Rosa Laudensack, Emil Müller, Susanne Himmelsbach, Renate und Dr. Konrad Löbmann, Dr. Ulrich Löbmann, Helga und Waldemar Zirk.

25 Jahre: Gartenbauverein: Michael Bauer und Werner Neugebauer sowie Ludwig, Barbara, Barbara jun. und Lukas Bauer und Ernst Back.

Heimat- und Wanderverein: Michael Bauer, Werner Neugebauer, Tobias Gabel, Susanne Hohmann, Christa Müller, Dr. Christian Schmitt, Matthias und Madeleine Neugebauer

25 Jahre Im Vorstand: Herta Müller als Beisitzerin und 1. Vorsitzende