Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden 162 Kolleginnen und Kollegen, für 40 Jahre Mitgliedschaft 148 Kolleginnen und Kollegen, für 50 Jahre Mitgliedschaft 82 Kolleginnen und Kollegen, für 60 Jahre Mitgliedschaft 30 Kolleginnen und Kollegen und für 70 Jahre Mitgliedschaft 19 Kollegen geehrt.

Coronabedingt musste die traditionelle Feier mit Ehrung in der Margetshöchheimer Margaretenhalle auch in diesem Jahr ausfallen. Wer schon 70 oder 75 Jahre in der IG Metall Mitglied ist, bekommt als Aufmerksamkeit einen Geschenkkorb des Ortsvorstandes überreicht, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall.

Stellvertretend geehrt

Alle anderen Jubilare bekommen Post und eine Anerkennung von der IG Metall.

Stellvertretend für alle Jubilare des Jahres 2021 zeichnete Werner Flierl, erster Bevollmächtigter der IG Metall Würzburg, Christel Gardill persönlich aus. Sie trat am 1. Januar 1981 der Gewerkschaft bei und arbeitet heute im Gewerkschaftsbüro der IG Metall in Würzburg.

Werner Flierl wörtlich: "Die Jubilare sind die Träger gewerkschaftlicher Kraft und formen das Fundament für eine Gewerkschaftsbewegung, die sich für eine gerechte Gesellschaft stark macht, dafür bedanke ich bei allen treuen Mitgliedern recht herzlich".