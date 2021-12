Großes Glück hatte ein 17-jähriger Jugendlicher am Sonntagmorgen (12.12.2021) in Thulba im Landkreis Bad Kissingen. Ein 20-Jähriger fand ihn regungslos auf dem Gehweg in der Alten Fuldaer Straße liegend und leistete sofort erste Hilfe, wie die Polizeiinspektion Hammelburg mitteilte.

Der betrunkene Jugendliche hatte 1,8 Promille Alkohol im Blut und war leicht unterkühlt. Er erhielt vom verständigten Rettungswagen die Erstversorgung, anschließend konnte er an seinen Vater übergeben werden.