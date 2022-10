Nach zwei Jahren "unfreiwilliger Pause" brennen die Akteure darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und ihrem Publikum ein paar herzliche Lacher und lustige Stunden zu bescheren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Charley (Florian Baier) und Jack (Peter Hartmann) sind schräge Typen und wohnen gemeinsam in einer WG, als Charleys Tante Liz aus New York sich spontan ankündigt. An sich kein Problem, wären da nicht die transgendergerechte Tabea (Kathrin Kirchner) und ihre Schwester, die dem Alkohol nicht abgeneigte Nelly (Evi Kaiser), die die berühmte Tante unbedingt kennenlernen wollen.

Das Chaos ist perfekt

Jacks pubertierende Tochter Maja (Leonie Kaiser) und seine Ex-Frau Maike (Sabrina Metz) sowie der querulante Hausverwalter Erik (Norbert Halbig) tragen auch nicht erhellend zur Szene bei. Jack springt seinem Mitbewohner und Freund natürlich zur Seite und verkleidet sich deshalb als Charleys Tante. Als dann Tante Liz (Angela Geis) doch noch auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Aufführungen und Karten

Allerdings gibt es in Katzenbach zur Neuauflage nach Corona ein paar Änderungen. Um mit der digitalisierten Welt Schritt zu halten und neue Wege zu gehen, wird der Kartenvorverkauf online stattfinden.

Die Aufführungstermine sind am 12., 18. und 19. November in Katzenbach sowie am 25. und 26. November in Bad Bocklet. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19,30 Uhr. In Bad Bocklet wird es eine Abendkasse geben.

Den Link zur Buchungsseite gibt es auf der Webseite der Theatergruppe unter dem Reiter "Termine". Dort stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung.