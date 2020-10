Die Vollsperrung wird bis Ende des Jahres andauern, wie das Landratamt Bad Kissingen in einer Pressemeldung informierte. Grund ist eine Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Nüdlingen, heißt es dort weiter.

Eine großräumige Umleitung wird von Münnerstadt kommend ausgeschildert über die Bundesstraße B 287 - Pyramide - Eltingshausen - Arnshausen und gegenläufig über die Bundesstraße B 286 - Arnshausen - Oerlenbach - B 19.

Wie die Gemeinde Nüdlingen selbst zur Sperrung der B287 in ihrem Gemeindeblatt mitteilt, befindet sich die Firma Josef Hell aktuell (Stand 2. Oktober) mit den Kanalbauarbeiten im Kreuzungsbereich Riedweg/ Neubaustraße. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der nächsten Woche fertiggestellt. Danach werden die Arbeiten zwischen dem Bauwerk Regenüberlauf RÜ7 und Kissinger Straße (B287) stattfinden. Anschließend werden die Kanalbauarbeiten in der Kissinger Straße (B287) durchgeführt. Dazu wird die Kissinger Straße wieder voll gesperrt sein.

Parallel dazu werden die Straßenbauarbeiten im Riedweg stattfinden. Hierzu wird der Riedweg weiterhin vollständig gesperrt bleiben. Die Kissinger Straße und der Riedweg werden dann gleichzeitig voll gesperrt sein. Bis wann die Vollsperrungen andauern, kann laut Gemeinde aktuell nicht gesagt werden. Vor allem die Kanalbauarbeiten, aber auch die Straßenbauarbeiten, seien sehr stark witterungsabhängig, heißt es im Gemeindeblatt. "Hinzu kommen Erschwerungen im Kanalbau, z. B. durch kreuzende Leitungen sowie die Grundwasser- und Bodenverhältnisse."