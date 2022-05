Die Neuen sind (fast) die Alten - so könnte man den Vorstand der Harmonie Arnshausen bezeichnen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnte die für 2020 anberaumte Vorstandswahl nun endlich durchgeführt werden. Dies gelang ohne Probleme, und so wurden für die nächsten drei Jahre bestätigt: 1. Vorsitzender Peter Binsteiner, 2. Vorsitzende Sabine Dacho, Schriftführerin Michaela Atzler, Kassenwartin Michaela Heid und als Beisitzer Jürgen Dacho, Doreen Fehr, Christiane Metz, Doris Metz und Susi Ströbert (neu).

Ausgeschieden sind Gisela Hippler nach 18 Jahren und Karin Neumeier nach acht Jahren als Beisitzer. Einen großen Applaus erhielt Ewald Metz, der nach 30 Jahren als Leiter der Volkstanzgruppe seine Aufgabe bereits 2020 abgegeben hatte. Ein humoriger und dankbarer Rückblick auf viele Auftritte und Festumzüge rief auch so manches kuriose Ereignis in Erinnerung, wie das erhaltene Gastgeschenk in Form eines lebendigen Ferkels. Peter Binsteiner dankte für den drei Jahrzehnte anhaltenden Einsatz mit guter Laune und überreichte ein blumiges Geschenk mit einem Gutschein.

Die Sach- und Kassenberichte lieferten Daten von 2019 bis 2021. Finanziell steht der Verein auf sicheren Füßen. Umgestellt werden muss die Chorliteratur vorerst auf dreistimmigen Gesang aufgrund des nicht mehr ganz ausgewogenen Stimmenverhältnisses. Hier hofft man auf Zuwachs durch neue Sangesfreudige, die Spaß an Musik und einem guten geselligen Miteinander haben, denn: "Singen ist Ausatmen in schön", wie Vorsitzender Peter Binsteiner zu Beginn die Mitglieder begrüßte. kam