Hund findet Futter-Häufchen - Unbekannter steckte Glasscherbe hinein: Eine aufmerksame Hundebesitzerin machte am Freitagnachmittag am Dorfplatz in Sulzthal eine erschreckende Entdeckung - genauer gesagt, ihr Hund. Wie die Polizeiinspektion Hammelburg am Samstag berichtet, entkam das Tier nur knapp schlimmen Verletzungen.

Der Hund hatte ein "hundefutterähnliches" Häufchen aufgespürt, in welchem sich etwas Scharfkantiges, ähnlich einer Glasscherbe, befand. Er nahm den Gegenstand in sein Maul. Die Besitzerin konnte es ihm glücklicherweise wegnehmen, bevor es zu einem Unglück kam, und entsorgte es.

Sulzthal: Hund findet "hundefutterähnliches" Häufchen

Um weiteren gleichgelagerten Fällen vorzubeugen, hofft die Polizeiinspektion Hammelburg nun auf Hinweise von Tierfreunden und aus der Bevölkerung, diese werden unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegengenommen.

Vorschaubild: Donald Clark/Pixabay