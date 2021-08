Beunruhigender Vorfall im Kreis Bad Kissingen: Am Samstag (28. August 2021) hat eine Frau in Sulzthal eine beängstigende Entdeckung gemacht. Ein unbekannter Mann machte Fotos von ihrem Haus in der Buggasse. Das teilte die Polizei Hammelburg mit.

Anschließend stieg der Fremde in einen schwarzen BMW X4 mit slowakischem Kennzeichen und fuhr davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, kann sich unter der Nummer 09732/906-0 an die Ermittler wenden.

Vorschaubild: © Shutterbug75/ Pixabay.com