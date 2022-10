Im Prüfungswesen sowie in der Interessensvertretung für das Handwerk sind alleine in Unterfranken rund 3000 Handwerkerinnen und Handwerker ehrenamtlich im Einsatz. Für ihr besonderes Engagement ehrte die Handwerkskammer für Unterfranken langjährige Ehrenamtsträger in den Mainfrankensälen Veitshöchheim.

Ehrungen

"Sie sind die Stützen des unterfränkischen Handwerks. Sie sind Vorbilder für Ihre Berufskollegen und haben sich mit Ihrem Engagement wichtiger sozialer Verantwortung gestellt", so begrüßte Handwerkskammer-Präsident Michael Bissert, zahlreiche verdiente Persönlichkeiten zum Ehrenamtstag 2022 der Handwerkskammer für Unterfranken. Als Anerkennung und Wertschätzung für ihre Leistungen wurden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Mainfrankensälen Veitshöchheim rund 30 langjährige Prüfungsausschussmitglieder, verdiente Ausbilder sowie verdiente Mitglieder aus unterfränkischen Handwerksinnungen und Kreishandwerkerschaften ausgezeichnet, so eine Pressemitteilung.

Aus dem Landkreis Bad Kissingen waren dies: Anton Hesselbach (Bäckermeister, Sulzthal, verdiente Innungs- und Kreishandwerkerschaftsmitglieder) sowie Bertram Muth

(Landmaschinenmechanikermeister, Kfz-Mechanikermeister, verdiente Prüfungsausschussmitglieder).