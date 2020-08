Stromleitungen im Markt Burkardroth: Buddeln gegen den Blackout

Autofahrern fallen derzeit einige Baustellen im Markt Burkardroth auf. Innerorts ist die Straße aufgefräst, Warnbaken regeln den Verkehr, an der Ecke zur Strengen Tür ist ein Bagger am Straßengraben zugange. Die verschiedenen Tätigkeiten stehen allerdings nicht miteinander in Verbindung. Bei den innerörtlichen kleinen Baustellen tauscht die Kommune defekte Wasser-Hausanschlussschieber aus. Die größeren Arbeiten hängen mit der Stromversorgung der Kommune zusammen.

Ortsnetz muss ausgebaut werden

Am Burkardrother Ortsausgang, in Richtung Stangenroth, wird an einer 20 KV Freileitung gearbeitet. Heiko Schuhmann, Kämmerer der Kommune, teilt gegenüber der Redaktion mit: "Hier wird die Freileitung über dem Baugebiet "Weizäcker" abgebaut und erdverkabelt." Verantwortlich dafür ist das Bayernwerk. "Dies dient unter anderem auch der Ortsnetzverstärkung und einer Schadensbehebung an den bestehenden Leitungen."

Die Kosten dafür belaufen sich laut dem stellvertretenden Pressesprecher des Bayernwerks, Michael Bartels, auf etwa 190 000 Euro. "Kabel halten nicht ewig. In Bayern hat man die meisten älteren Leitungen ungefähr in den 50er bis 70er Jahren verlegt", informiert er. "Die Entwicklung hat auch in dem Bereich nicht halt gemacht." Bartels führt aus: "Mittlerweile haben die Kabel einen höheren Kupfer- oder Edelmetallanteil oder etwa eine stärkere PVC-Ummantelung."

Burkardroth: Leitung kommt in den Boden

Unter die Erde kommt auch die 20 KV-Freileitung im Burkardrother Lanzenweg. Laut Bartels hängt diese Leitung mit der im Bereich des Ortseingangs zusammen, weshalb bereits an beiden Orten gebaut werde. Die Kosten für die Arbeiten im Bereich des Lanzenwegs betragen nach Auskunft des Bayernwerks circa 110 000 Euro. "Freileitungen sind störungsanfälliger als Erdkabel, etwa durch Schnee, oder Bäume die in die Leitung fallen", erklärt Bartels die Ursache, warum das Bayernwerk die Kabel nun unterirdisch verlegt.

Stromleitung im Gewerbegebiet Stangenroth

Ein drittes Projekt, dass die Stromversorgung der Kommune tangiert ist die 20 KV-Freileitung im Stangenrother Gewerbegebiet. Diese war bereits unter Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) in der vergangenen Wahlperiode ein Thema im Gemeinderat. Der ehemalige Rathauschef konstatierte damals, dass die Freileitung eine Behinderung für Interessenten sei, schränke sie doch die Bebauungsmöglichkeiten auf dem Baugebiet "Nordöstlich der Ortschaft" ein.

Kranführer müssten beispielsweise wegen der Leitung besonders achtsam vorgehen, wenn dort gebaut wird. Das Ziel hinter dem Vorhaben sei laut damaliger Aussage Bugs, die Attraktivität der Fläche zu steigern und Einschränkungen für die zukünftige Entwicklung des Gebiets abzubauen. Diesen März vermeldete der ehemalige Bürgermeister im Marktgemeinderat, dass sich das Bayernwerk bereit erklärt habe, die Masten abzubauen und die Leitung unterirdisch zu verlegen.

Ein Termin für den Beginn der Arbeiten stand damals noch nicht fest. "Da sind wir derzeit in der Projektierungsphase", teilte Bartels auf Anfrage der Redaktion mit. Das heißt: "Der Baustart findet demnächst auch statt."

Einen genauen Termin, bis wann alle Arbeiten abgeschlossen sind, gibt es laut dem stellvertretenden Pressesprecher nicht: "Witterungsbedingt kann es sich eventuell etwas strecken." Das Bayernwerk rechnet jedoch damit, dass alle Bauprojekte "bis in den Herbst hinein andauern".

handelt es sich insgesamt um drei verschiedene Baustellen